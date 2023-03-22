البوابة - يبدأ العالم الإسلامي الليلة بأداء صلاة التراويح حيث يستقبل المسلمون يوم غد أول أيام شهر رمضان المبارك، ولصلاة التراويح فضل كبير وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء التراويح اللهم اهدنا فيمَن هديت:

دعاء التراويح اللهم اهدنا فيمَن هديت

اللهم يا رب إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا واذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما أعطيت و قنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.

اللهم يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال و الاكرام اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا و على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا و أنت راض عنا يا خير الرازقين.

اللهم اهدنا الى طاعتك

اللهم يا رب أغثنا اللهم أرزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومنك لانحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم على النبي المصطفي والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم يا رب نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أجعل رزقنا رغداً ولا تشمت بنا أحداً ولا تجعل لكافر علينا يدًا اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ .

اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار.

دعاء التراويح تويتر

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار

اللهم وفقنا لما فيه صلاح نفوسنا وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك وارزقنا تلاوة كتابك.

اللهم اهدنا وسدد خطانا وثبتناع طاعتك ويسر لنا كل عسير

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في هذا الشهر وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل رمضان.

دعاء اللهم اهدنا فيمَن هديت كامل

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتَك، ومن اليقين ما تُهون به علينا مصائبَ الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعِنا وأبصارِنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

دعاء أول يوم رمضان صلاة التراويح

اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه وبالأصول وصل الله على سيدنا محمد وآلة.

اللهمَّ يا رب بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وشعبان، وبلغنا شَهْرَ رَمَضانَ، وأعنا عَلَى الصِّيامِ والقيام، وحفظ اللِّسانِ، وغض الْبَصَرِ، ولا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ والعطش.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اَللّهُمَّ يا رب اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا إله العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

اللّهُمَّ يا رب إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وأسألك التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أطيعك وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ.

اللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مُحِبّاً لِأوْليائكَ، وَمُعادِياً لِأعْدائِكَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ اللهم اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكوراً، وذنبي فيهِ مَغفُوراً وَعَمَلي فيهِ مَقبُولاً وَعَيْببي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ.

أدعية صلاة التراويح مكتوبة

اللهم يا رب وقفنا بباك فلا تردنا خائبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، وارزقنا رزقاً حالاً وبارك لنا فيه، واصرف عنا الحرام مهما كان فيه، اللهم استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين، اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم يا رب قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا رب إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل.

اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عمن تخرق من المعاصي والآثام، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام، اللهم أعد رمضان علينا أعواماً عديدة وأزمان مديدة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم تقبل منا غنك أنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك.

دعاء ختم صلاة التراويح

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً.

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيه.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرا.

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