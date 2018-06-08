دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان

عن جابر بن عبدالله الأنصاري(رضي الله عنه) قال : دخلتُ على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر جمعة من شهر رمضان ، فلما بَصُر بي قال لي : يا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودعه وقل : " اللهم لا تجعله آخر

العهد من صيامنا إياه ، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً "، فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحُسنيين ، إما ببلوغ شهر رمضان ، وإما بغفران الله ورحمته.

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