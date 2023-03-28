البوابة - شهر رمضان العظيم من أفضل أشهر السنة عند المسلمين، وفي هذا الشهر الفضيل شهر أداء فريضة الصيام تفتح السماء أبوابها ويكثر الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن لتنزل الرحمة على المسلمين من رب العالمين، لذا هناك أدعية يومية في رمضان يحرص عليها كل مسلم في هذا الشهر الفضيل والعظيم على ترددها ليحظى ببركة وخير ورحمة الله ومغفرته، وفيما يلي دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023:

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ.

دعاء شهر رمضان 2023

يا ربّ يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر و اغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

‏اللهُّم يا رب إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار.

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب اللهم إني نويت أن أصُوم َرمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا ، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولاً .

اللهم يا رب اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله .

دعاء شهر رمضان مستجاب 2023

اللهم يا رب اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

اللهُّم بُشرى تُشبه الغيث، وفرحة تمحو كُل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دُعاء، إنّك على كل شيء قدير .

اللهمَّ يا رب إنِّي أعوذُ بك من الهدْمِ، وأعوذُ بك من التَّردِّي، وأعوذُ بك من الغرَقِ والحرْقِ والهرَمِ، وأعوذُ بك أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموت، وأعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِكَ مدبرًا، وأعوذُ بك أن أموتَ لديغًا .

اللهم يا رب إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ومن كل دعاء قبول واستجابـة وأخرجنا من رمضان ونحن في احسن حال يارب .

اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة.

دعاء ليلة رمضان من القرآن الكريم