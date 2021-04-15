اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الرحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا وأغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم. اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج للهموم اشتقنا يا رمضان اللهّم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم يا الله اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم.

دعاء شهر رمضان المبارك قصير

"اَللّـهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءَةِ ايـاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ" .

كيفية استقبال شهر رمضان المبارك 2021