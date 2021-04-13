كيفية استقبال شهر رمضان المبارك 2021؟ يجب استقبال شهر رمضان المبارك بذكر عدد من الأدعية منها دعاء دخول رمضان وهو اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

كيفية استقبال شهر رمضان المبارك 2021