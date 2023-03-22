البوابة - كل مسلم يستطيع أن يدعو للميت في جميع الأوقات إذ لم ترد أدعية مخصصة للميت، ويستحب الدعاء له في أوقات الاستجابة مثل الدعاء في شهر رمضان خاصة في العشر الأواخر، والدعاء في الثلث الأخير من الليل لأنه الدعاء ينفع الميت، وفيما يلي دعاء للميت في رمضان:

دعاء للميت في رمضان

اللهّم يا رب ارحم من حنّ له القلب شوقاً وحنيناً في كل شهور رمضان، وانزل عليه نوراً من نورك، ونوّر له قبره وبشرة بروح وريحان وجنات النعيم بحق هذا الشهر الكريم.

اللهم يا رب بحق الشهر الفضيل اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارزقه نزول الملائكة، ولا تجعله من المعذَّبين، واجعله من أصحاب اليمين، واحشره مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم يا رب اجعل اسمه في هذه الليالي المباركة من الّذين ينادون بدخول الجنة ومن الذين سعدوا بالجنّة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض.

كم من فقيد تمنيناه معنا في رمضان ولكن لا اعتراض على قضاء الله وقدره ولا لنا سوى الدعاء لهم، نوّر مرقد ميتنا يا رب في شهرك المبارك، وعطر مشهده، وَطيب مضجعه، وآنس وحشته، وَ نفّس كربته، وَقِهم عذاب القبر وفتنته.

اللهم يا رب اجمعني بفقيدتي عند عتبات الجنة، اللهم اجمعني بها مجمعاً ينسيني كل يوم مر بدونها، اللهم طيب اللقاء، وطيب الجزاء، اللهم في شهر رمضان المبارك، أكرمها وارحمها واعتقها من النار واعفوا عن كل ذنباً صغيراً أم كبيراً يا الله.

اللهم يا رب أني اسألك بحق أيام الرحمة رحمة لتلك الروح الطاهرة، وبأيام الغفران مغفرة تغشاه غشاوة واسعة، وبأيام العتق من النار أن تجنبه وتعتق جسده منها وترزقه جنات الفردوس نزلاً، أسألك يا الله بحق شهر رمضان الكريم أن تغفر له وتتجاوز عن سيئاته، وأن تجعل قبره روضة من رياض جنتك، ولا تجعله حفرة من حفر النيران.

اللهم يا رب اغفر له واجعل رمضان شهراً مباركاً بالغفران والرحمة عليه، وتقبل ما كان له من أجر وصيام وقيام وبارك له فيها، وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تجعل قبره مضيئ كما تجعل الليل والنهار مضيئين.

اللهم دعوتك في شهرك الفضيل واسألك أن تجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأسكنه فسيح جناتك وقه عذاب القبر وعذاب النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين، هذا دعاء للميت في رمضان.

دعاء للميت في رمضان، اللهم يا رب ارحمها واجزها خير ما جزيت و خير الجزاء واجمعنا بها في جنتك، أتى رمضان وزاد القلب أحزاناً ولوعة الوجد والشوق أعياناً لها، فيا رب إننا لا نزكيها عليك ولكن قد كانت من الصائمين لشهرك والقائمين ليله، فتجاوز عنها إنك أرحم بها منا.

يا رب ارحم "الاسم" فقد كان بالأمس صائماً قائماً في شهرك الكريم وجليسنا بالخير، واليوم هو فقيدنا، ربي اغفر وارحم لميتنا رحمة تقر بها عينه، وتسعد بها روحه، اللهم اغفر له و أسعده برائحة الجنة، ونعيمها يا رب العالمين.

اللهم يا رب، اسالك برداً واتساعٌ لقبره بحق شهر رمضان وارحم ميتنا الذي هو في قبره الآن لا يرجوا سوى رحمتك وغفرانك، واجعل له باب جنّة مفتوح وأكتب لخطاياه في كتابك "قد غُفرت عنه"، يا رب العالمين.

ربي دعوتك في شهر الرحمة والغفران والعتق من النار بأن تغفر لمتوفينا وترحمه، وتجعل قبره روضة من رياض الجنة، وتنشر عليه من نورك ورحمتك، وتعطه من الثواب والأجر ما يدخله جنتك يا رب العالمين.

دعاء ليلة رمضان للمتوفي

اللهم يا رب ادخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته، وآنس وحشته.

اللهم يا رب في شهر رمضان الكريم اسالك إن كان "اسم الميت" محسناً فزد من حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

اللهم يا رب اسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من اهله، وادخله الجنة، واعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

دعاء ليلة رمضان للمتوفي

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

اللهمّ يا رب املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهَلْاً خيراً من أهَلْه، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ عامله بما أنت أهَلْه، ولا تعامله بما هو أهَلْه.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ يا رب أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.

اللهمّ يا رب اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

دعاء للميت في أواخر رمضان

في العشر الأواخر اللهم أرحم "الاسم" واجعل قبره بردًا وسلاماً عدد ما رفعت الأيادي لدعائك، أسعده يا الله برائحة الجنة ونعيمها واجمعنا به يا رب العالمين على سرر متقابلين.

في العشر الأواخر من رمضان اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته واجعل قبره روضا من رياض الجنة.

اللهم في شهر رمضان الفضيل وهذه الأيام من العشر الأواخر اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم في العشر الأواخر من رمضان عطر قبورهم برائحة الجنة اللهم أرحم تلك النفوس الطيبة اللهم أرحمهم وأغفر لهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين بالجنه.

اللهم احشره مع الأنبياء و المرسلين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا.

اللهم يا رب ارحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره يارب آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم اللهم ابن لنا ولهم بيوتا في جنتك ببركة وفضل هذه العشر الأواخر من شهر رمضان.

اللهم يا ارحم الراحمين أسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا في يوم الجمعة من شهر رمضان في العشر الأواخر منه أن تغفر لجميع من في القبور وأن ترحمهم وتعتق رقابهم من النار.

دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة

اللهم يا رب اغفر لموتانا ولأموات المسلمين، وارحمهم برحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه اجمع المتوفي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد.

اللهم يا رب يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، ارحم المتوفي رحمة واسعة واغفر له.

دعاء لجدي المتوفي

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

اللَّهُمَّ يا رب اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

اللَّهُمَّ يا رب اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّار.

اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

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