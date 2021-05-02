دعاء ليلة القدر للشيخ محمد جبريل

دعاء مؤثر للشيخ محمد جبريل في ليلة القدر تنقله لكم «سيدتي نت» لتعم الفائدة منه، ولكي تتلوه في تلك الليلة المباركة.

«اللهم يا رحمن... يا معلِّم القرآن... يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان.. فلك الحمد كلّه.. ولك الشُّكر كلّه.. وبيدك الخير كلّه.. وإليك يرجع الأمر كلّه.. علانيته وسره.. إنَّك على كلّ شيء قدير.. إنَّك على ما تشاء قدير.

اللهم يا غني يا حميد.. أغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.

اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلّة الإسلام والمسلمين فأذله... اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوّتك وجبروتك يا جبار.

اللهم صل وسلِّم على سيِّدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.. وفى كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين... اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشَّريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات... اقض حوائجنا وحوائج السائلين... يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر.. أكرمنا في هذه الليلة المباركة.. والطف بنا في هذه الليلة المباركة.. وأجرنا من النَّار في هذه الليلة المباركة.. وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة... يا أرحم الرَّاحمين... يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء.. ما لنا سواك نرجوه.. ما لنا سواك ندعوه.. نسألك يا ربنا خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم... ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم... نسألك يا ربنا من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك يا ربنا من الشَّر كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم... نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدِّين والدنيا.. يا رب العالمين.

اللهم إنَّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعفُ عنا...اللهم إنَّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعف عنا...اللهم إنَّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعف عنا».



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