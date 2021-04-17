منشور 17 نيسان / أبريل 2021 - 05:25 محمد مجدي قفشة كلمات دالة:محمد مجدي قفشةرامز عقله طاررامز جلالافشة تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند سقوط أفشة من ارتفاع عالي بسبب رامز جلال! روسيا تطرد دبلوماسيا أوكرانيا بعد اعتقاله وكييف تحتج (فيديو) إيران تعلن عن "تفاهم جديد" في محادثات فيينا إبن سلمان يرزق بمولوده الخامس "عبد العزيز" إسرائيل تعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية في القدس Loading content ...