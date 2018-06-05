سلطة البروكلي واللّحم

المكوّنات:

- رأسان من البروكلي الطَّازج.

- حبّة من البصل الأحمر.

- ربع كيلو غرام من اللَّحم إمّا المفروم أو المُكعّبات.

- ثلاثة أرباع الكوب من الزبيب، ومن اللّوز المُقطَّع.

- كوب من المايونيز.

- نصف كوب من السُكّر الأبيض.

- ملعقتان كبيرتان من الخلّ الأبيض.

طريقة التحضير:

- نطبخ اللَّحم في مقلاة عميقة على نار أعلى من المتوسِّطة حتّى النضج، ونتركه جانباً إلى أن يبرد.

- نُقطَّع البروكلي، والبصل إلى قطع صغيرة، ونخلطهما مع اللَّحم، والزبيب، واللَّوز جيّداً.

- نخلط المايونيز، والسُكر، والخلّ معاً حتّى تتشكل لدينا صلصة مُتجانسة.

- نسكب الصلصة على السلطة ونُقلّب، ونتركها في الثلاجة حتّى تبرد، ونُقدّمها.

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