سلطة البروكلي واللّحم
سلطة البروكلي واللّحم
المكوّنات:
- رأسان من البروكلي الطَّازج.
- حبّة من البصل الأحمر.
- ربع كيلو غرام من اللَّحم إمّا المفروم أو المُكعّبات.
- ثلاثة أرباع الكوب من الزبيب، ومن اللّوز المُقطَّع.
- كوب من المايونيز.
- نصف كوب من السُكّر الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الخلّ الأبيض.
طريقة التحضير:
- نطبخ اللَّحم في مقلاة عميقة على نار أعلى من المتوسِّطة حتّى النضج، ونتركه جانباً إلى أن يبرد.
- نُقطَّع البروكلي، والبصل إلى قطع صغيرة، ونخلطهما مع اللَّحم، والزبيب، واللَّوز جيّداً.
- نخلط المايونيز، والسُكر، والخلّ معاً حتّى تتشكل لدينا صلصة مُتجانسة.
- نسكب الصلصة على السلطة ونُقلّب، ونتركها في الثلاجة حتّى تبرد، ونُقدّمها.
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