سلطة الملفوف الأحمر

المكوّنات:

- نصف رأس من الملفوف الأحمر، أو يمكنك استخدام الملفوف الأخضر العادي دون أن يتأثر الطعم.

- نصف كوب من خلّ التفاح الطبيعيّ.

- ربع كوب من زيت الزيتون.

- ملعقتان كبيرتان من السكر.

- رشّة من الملح حسب الرغبة.

- رشّة من الفلفل الأسود المطحون.

- حبتان جزر متوسطتا الحجم.

- حبّة بصل أحمر صغيرة.

- كوب من الزبيب "العنب المجفف".

طريقة التحضير:

- قطّع الملفوف إلى شرائح طويلة ورفيعة -ولا تفرمها فرماً ناعماً-، أمّا حبة البصل فافرمها فرماً ناعماً قدر الإمكان، وقطّع الجزر إلى شرائح رقيقة.

- أضف السكر وخل التفاح الطبيعيّ إلى وعاء كبير وحرّك جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

- ثم أضف كمية زيت الزيتون ببطء وبالتدريج وحرّك باستمرار أثناء إضافتك للزيت حتى تحصل على مزيج متجانس ولا يكون لديك طبقة منفصلة من الزيت وأخرى من الخل، بعدها أضف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود المطحون وحرّك المزيج لمرة أخيرة.

- أضف بعدها شرائح الملفوف والجزر والزبيب والبصل المفروم، وقلّب المكوّنات جيداً حتى تتغطى كل قطع الخضار بالمزيج السابق من جميع الاتجاهات.

- غطّ الوعاء واتركه لمدة تتراوح ما بين أربعين إلى ستين دقيقة، حتى تتجانس النكهات معاً وتتشرب قطع الخضار مزيج الخل والزيت والسكر.

- قدم طبق سلطة الملفوف الأحمر كطبق جانبي مع الخبز وأي نوع من أنواع اللحم الذي تفضله، أو تناوله كطبق رئيسي مع بعض خبز التوست المُحمّص المُقطع إلى مكعبات فوقه.

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