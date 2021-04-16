سلطة الجرجير والفراولة من السلطات المرغوبة في شهر رمضان المبارك لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سلطة الجرجير والفراولة.

سلطة الجرجير والفراولة

مقادير سلطة الجرجير والفراولة:

ضمة من الجرجير.

4 حبات من الفراولة.

4 ملاعق صغيرة من الدبس.

عصير نصف حبة من الليمون الحامض.

كمية من حبات الرمان

حلقات من البصل "حسب الرغبة"

طريقة تحضير سلطة الجرجير والفراولة :

أولاً نقطف أوراق الجرجير، ونضعها في طبق، ونضيف إليها الدبس، والليمون.

ثم نقطع الفراولة طولياً، ثم نضعها فوق الجرجير مع حبّات الرمان وحلقات البصل اذا رغبت، ونقدّمها، وصحتين وعافية.



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