حلويات رمضانية: سليلو المغربي
المقادير:
- 1 كيلوغرام من اللوز محمر بقشوره في مقلاة و مطحون أو مقلي في الزيت بدون قشرة.
- 1 كيلوغرام من الدقيق الأبيض محمر في الفرن.
- 1/2 كيلوغرام من السمسم محمر و مطحون، مع ترك تقريباً 200 غ منه دون أن يطحن.
- مقدار نصف حفنة من حبة حلاوة والنافع محمرين قليلاً ومطحونين.
- 4 ملاعق كبيرة من القرفة مطحونة
- قليل من اللوز مقشر و مقلي في زيت ساخنة ومهرمش
- سكر مطحون حسب الذوق.
- عسل حسب الذوق.
- زيت الزيتون
-4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة والمصفاة من الحليب.
طريقة التحضير:
- خذي طبق (قصرية) وضعي جميع المقادير من اللوز والسمسم (الزنجلان) والدقيق والشومر(حبة حلاوة) واليانسون (النافع) والقرفة والسكر المطحون واللوز المكسر.
- اخلطي جميع المكونات حتى تنسجم العناصر فيما بينها.
- أضيفي الزيت والزبدة المذابة والعسل حسب الذوق، واخلطي العناصر مرة ثانية حتى تنسجم مع بعضها ويصبح جاهزاً للتذوق.
- يمكنك أن تزينيه بحبات من اللوز المقلي أو الجوز المحمر (الكركاع) عند التقديم.
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