حلويات رمضانية: سليلو المغربي

سليلو المغربي

المقادير:

- 1 كيلوغرام من اللوز محمر بقشوره في مقلاة و مطحون أو مقلي في الزيت بدون قشرة.

- 1 كيلوغرام من الدقيق الأبيض محمر في الفرن.

- 1/2 كيلوغرام من السمسم محمر و مطحون، مع ترك تقريباً 200 غ منه دون أن يطحن.

- مقدار نصف حفنة من حبة حلاوة والنافع محمرين قليلاً ومطحونين.

- 4 ملاعق كبيرة من القرفة مطحونة

- قليل من اللوز مقشر و مقلي في زيت ساخنة ومهرمش

- سكر مطحون حسب الذوق.

- عسل حسب الذوق.

- زيت الزيتون

-4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة والمصفاة من الحليب.

طريقة التحضير:

- خذي طبق (قصرية) وضعي جميع المقادير من اللوز والسمسم (الزنجلان) والدقيق والشومر(حبة حلاوة) واليانسون (النافع) والقرفة والسكر المطحون واللوز المكسر.

- اخلطي جميع المكونات حتى تنسجم العناصر فيما بينها.

- أضيفي الزيت والزبدة المذابة والعسل حسب الذوق، واخلطي العناصر مرة ثانية حتى تنسجم مع بعضها ويصبح جاهزاً للتذوق.

- يمكنك أن تزينيه بحبات من اللوز المقلي أو الجوز المحمر (الكركاع) عند التقديم.

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