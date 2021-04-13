شريهان تطل بعد 20 عاماً من الغياب بإعلان راقص أظهر الحادث الذي تعرضت له!

بعد غياب دام لـ 20 عام، أطلت نجمة الفوازير شريهان على الجمهور بفيديو راقص لصالح شركة الاتصالات فودافون.

العمل والذي كان مدته ما يقارب الدقيقتين لم يكن مجرد دعاية بل كان قصة نجمة الفوازير التي تعرضت للكثير من المآسي بحياتها ما بيض المرض والحادث وغيرها من الأمور التي منعتها من الظهور على الجمهور لسنوات طويلة.

الإعلان بدأ بحلم شريهان بالشهرة ومن بعدها قصة حادث السيارة الذي أصابها ودفعا للخضوع لعمليات جراحية في ظهرها وصل عددها إلى 30 عملية إلا أنها قررت العودة بعد غياب والوقوف على قدميها مجدداً والأمل يملاً عينيها.

ايه الجمال دا فكرة اعلان شريهان ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/9d42vVtoCH — 🐧 (@GramonMoustafa) April 13, 2021

إسم النجمة المصرية تصدر الحديث عبر منصات التواصل الإجتماعي وكان من بين تغريدات المتداولة لـ الإعلامي عمرو أديب "الوحيده اللي نجحت تقومنى من من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التليفزيون زي الاطفال . شريهان وبس. وطبعا رجعت اكمل اكل تانى"..

الوحيده اللي نجحت تقومنى من من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التليفزيون زي الاطفال . شريهان وبس. وطبعا رجعت اكمل اكل تانى 😀😀😀 — Amr Adib (@Amradib) April 13, 2021

وغردت هند صبري بـ "فرّحتي قلوبنا بطلّتك الّي مالهاش مثيل"..أما رانيا يوسف فقد غردت بـ " نورتي شاشتك من تاني".

وجاء في تغريدة للجمهور "غير السرطان اللي في الوش اللي اتعالجت منه بمعجزة، شريهان في أول التسعينات عملت حادثة بالعربية وقعدت تتعالج كذا سنة بعدها في ضهرها وقالوا مش هتقوم. النهاردة هي ٥٠ سنة بترقص في إعلان ربنا يديها الصحة والبركة في العمر. سبحان الله القبول ده من عند ربنا".

يذكر أن الجميلة المصرية واختارت أن تودع عام 2020 بوصلة رقص على أغنية "إنتي أي كلام" للفنان تميم يونس، وتألقت وقتها بفستان أبيض خلال تواجدها في أحد الأماكن العامة، وشاركت الفيديو الراقص وأرفقته تعليق "رسالتي إلى 2020".

وتم تداول فيديو لنجمة الفوازير الأولى منذ مدة تتحدث فيه عن شروط عودتها إلى عالم الفوازير مجدداً، وصرحت بطريقة مازحة "هرجع بشرط يكون حاجة أعلى، في متفرج اتخنق النهاردة، كنت بقرأ وبتخض لما بيقولوا اتحلت أزمة المرور لما الفوازير بتتذاع، أنا معنديش استعداد أنزل إلا وفي حظر تجول يعني عمل أعلى من تنظيم المرور، مش لازم بغرور لكن لازم أقدم عمل يرضي المتفرج لازم أعرف أقعده، مينفعش بعد ما يشوف أول يوم يقفل وينزل ويقول سجلوها لي أنا ممكن أقتل نفسي لو متفرج سجل حلقة ورجع بالليل شافها هموت نفسي".

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