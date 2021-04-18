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شوربة الفطر بالكريمة

منشور 18 نيسان / أبريل 2021 - 06:00
شوربة الفطر بالكريمة
شوربة الفطر بالكريمة

شوربة الفطر بالكريمة شوربة كلاسيكية ومشبعة، يحتوي الفطر على العديد من الفيتامينات الهامة التي تجعله مكون غني في أي طبق.

مقادير شوربة الفطر بالكريمة:

  • 2 صدر دجاج
  • 400 غرام فطر
  • 1 حبة بصل مفروم
  • 4 ملعقة كبيرة زبدة
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • ¼ كوب كريمة
  • 4 كوب مرق دجاج
  • 2 ملعقة صغيره ثوم مفروم

طريقة التحضير شوربة الفطر بالكريمة:

  • أولاً تذوب الزبدة في قدر على النار، توضع صدور الدجاج المقطعة.
  • ثم تقلى حتى تصبح ذهبية اللون، يضاف البصل، الثوم ويقلب لمدة ثواني.
  • ثم يضاف الفطر ويقلب حتى يصبح طرياً، يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقتين.
  • ثم يضاف المرق الى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم يضاف الكريمة وتترك لتُطهى لمدة دقيقتين، يرفع عن النار وصحتين وعافية.

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