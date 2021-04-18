شوربة الفطر بالكريمة شوربة كلاسيكية ومشبعة، يحتوي الفطر على العديد من الفيتامينات الهامة التي تجعله مكون غني في أي طبق.

مقادير شوربة الفطر بالكريمة:

2 صدر دجاج

400 غرام فطر

1 حبة بصل مفروم

4 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

¼ كوب كريمة

4 كوب مرق دجاج

2 ملعقة صغيره ثوم مفروم

طريقة التحضير شوربة الفطر بالكريمة:

أولاً تذوب الزبدة في قدر على النار، توضع صدور الدجاج المقطعة.

ثم تقلى حتى تصبح ذهبية اللون، يضاف البصل، الثوم ويقلب لمدة ثواني.

ثم يضاف الفطر ويقلب حتى يصبح طرياً، يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقتين.

ثم يضاف المرق الى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

ثم يضاف الكريمة وتترك لتُطهى لمدة دقيقتين، يرفع عن النار وصحتين وعافية.

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