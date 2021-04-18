شوربة الفطر بالكريمة شوربة كلاسيكية ومشبعة، يحتوي الفطر على العديد من الفيتامينات الهامة التي تجعله مكون غني في أي طبق.
مقادير شوربة الفطر بالكريمة:
- 2 صدر دجاج
- 400 غرام فطر
- 1 حبة بصل مفروم
- 4 ملعقة كبيرة زبدة
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- ¼ كوب كريمة
- 4 كوب مرق دجاج
- 2 ملعقة صغيره ثوم مفروم
طريقة التحضير شوربة الفطر بالكريمة:
- أولاً تذوب الزبدة في قدر على النار، توضع صدور الدجاج المقطعة.
- ثم تقلى حتى تصبح ذهبية اللون، يضاف البصل، الثوم ويقلب لمدة ثواني.
- ثم يضاف الفطر ويقلب حتى يصبح طرياً، يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقتين.
- ثم يضاف المرق الى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
- ثم يضاف الكريمة وتترك لتُطهى لمدة دقيقتين، يرفع عن النار وصحتين وعافية.
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