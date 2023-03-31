البوابة - الدورة الشهرية مجموعة من التغيرات الفسيولوجية والجسدية التي تحدث للإناث عند مرحلة البلوغ، وتكون مصحوب معها بالكثير من العلامات، ومنها: آلام في أسفل منطقة الظهر،الصداع، وتعب عام، وبالإضافة إلى الإفرازات المهبلية، وألم شديد في أسفل البطن، وآلام في منطقة الثدي، والانفعال الشديد، والتوتر، مما يتطلب توفير الراحة، والتغذية الصحية، فنجد أغلب الفتيات ترغب في تأجيل موعد دورتها الشهرية من أجل إكمال الصيام في شهر رمضان.

8 طرق طبيعية لتأخير الدورة الشهرية في رمضان

هرمون البروجسترون: يكون عن طريق تناول حبتين من هرمون البروجسترون في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن الأفضل استخدامها بعد مراجعة الطبيب.

يكون عن طريق تناول حبتين من هرمون البروجسترون في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن الأفضل استخدامها بعد مراجعة الطبيب. البردقوش: لتأخير الدورة الشهرية في رمضان يكون عن طريق تناول كوبين من مغلي البردقوش، لتخفيف آلام الطمث، وكما أنه ينظم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية لأنه يحتوي على زيوت طيارة، ومركب الثيمول، والكافاكرل، وحمض الروزمارينيك، وفلافونيدات.

لتأخير الدورة الشهرية في رمضان يكون عن طريق تناول كوبين من مغلي البردقوش، لتخفيف آلام الطمث، وكما أنه ينظم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية لأنه يحتوي على زيوت طيارة، ومركب الثيمول، والكافاكرل، وحمض الروزمارينيك، وفلافونيدات. ممارسة الرياضة: تخفيف الوزن يكون من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ يومي ولمدة نصف ساعة تقريباً، مما يؤدي لتغيير الهرمونات في الجسم وبالتالي تأخير الدورة الشهرية عن موعدها.

تخفيف الوزن يكون من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ يومي ولمدة نصف ساعة تقريباً، مما يؤدي لتغيير الهرمونات في الجسم وبالتالي تأخير الدورة الشهرية عن موعدها. الحبوب والعدس: لتأخير الدورة الشهرية في رمضان يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب والعدس والغنية بفيتامين ب6 عن طريق تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6، مثل: الدجاج، والسلمون، والجزر، والفواكه المجففة.

لتأخير الدورة الشهرية في رمضان يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب والعدس والغنية بفيتامين ب6 عن طريق تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6، مثل: الدجاج، والسلمون، والجزر، والفواكه المجففة. هرمون الإستروجين والروجيسترون: يفضل تناول هرمون الإستروجين والروجيسترون معاً على شكل أقراص، من خلال تناولها يومياً وخاصة في رمضان.

يفضل تناول هرمون الإستروجين والروجيسترون معاً على شكل أقراص، من خلال تناولها يومياً وخاصة في رمضان. خل التفاح: وذلك عن طريق وضع أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، وتناوله مرتين؛ مرة بعد الإفطار، والأخرى بعد السحور.

وذلك عن طريق وضع أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، وتناوله مرتين؛ مرة بعد الإفطار، والأخرى بعد السحور. منقوع السواك: يجب مزج خمسة أعواد من السواك في لتر ونصف من الماء، ثم وضعه في زجاجة،و تناوله مرتين في اليوم لمدة أسبوع قبل موعد الدورة الشهرية.

يجب مزج خمسة أعواد من السواك في لتر ونصف من الماء، ثم وضعه في زجاجة،و تناوله مرتين في اليوم لمدة أسبوع قبل موعد الدورة الشهرية. عصير الليمون: إن تناول كوب من عصير الليمون بشكل يومي على وجبة السحوريساعد على تأخير الدورة الشهرية في شهر رمضان.

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