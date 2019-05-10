طريقة تحضير لفائف "السوسيس" الشهية في رمضان

المكونات:
العجينة:
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية "نوع جيد"
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبير لبن بودرة
ربع ملعقة ملح
كوب زبادي
ملعقة صغيرة خل أبيض
سوسيس
للون ذهبي تحتاجي:
حبة البركة - سمسم للزينة
صفار بيضة
ملعقتان لبن
نصف ملعقة قهوة سريعة الذوبان
طريقة التحضير:-
1- ضيفي المكونات الجافة وهي "الدقيق-لبن البودرة-الخميرة- الملح- السكر وقلبي جيدا
2- ثم أضيف الزيت مع دعكه جيداً في الدقيق حتي يتجانس ويصبح مثل "الرملة"
3- ثم الزبادي والخل مع العجن ومن ثم يمكنك إضافة ربع كوب ماء دافيء للعجن حتي تُصبح عجينة لينة
4- ضعيها في مكان دافيء لمدة 45 دقيقة
5- تقطع 6 كور صغيرة...ثم يتم فردها وحشيها بالسوسيس
6- نجهز الفرن قبلها ليكون دافئ علي درجة حرارة 180
7- ندهن "خليط صفار البيض" بفرشاة سيلكون... للون الذهبي
8- ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة مع ملاحظة درجة السوي
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