طريقة تحضير لفائف "السوسيس" الشهية في رمضان

يمكنك بكل سهولة تجربة وصفة "فطائر أو لفائف" السوسيس" اللذيذة .ويمكنك توفير المال وبأفضل المكونات وأكثر أماناً في منزلك..يمكنك عمل لفائف السجق لأطفالك ..في أعياد الميلاد أو الحفلات كمقبلات سهلة وشهية...." نصف الدنيا" تقدملك الطريقة عن تجربة.

المكونات:

العجينة:

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية "نوع جيد"

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبير لبن بودرة

ربع ملعقة ملح

كوب زبادي

ملعقة صغيرة خل أبيض

سوسيس

للون ذهبي تحتاجي:

حبة البركة - سمسم للزينة

صفار بيضة

ملعقتان لبن

نصف ملعقة قهوة سريعة الذوبان

طريقة التحضير:-

1- ضيفي المكونات الجافة وهي "الدقيق-لبن البودرة-الخميرة- الملح- السكر وقلبي جيدا

2- ثم أضيف الزيت مع دعكه جيداً في الدقيق حتي يتجانس ويصبح مثل "الرملة"

3- ثم الزبادي والخل مع العجن ومن ثم يمكنك إضافة ربع كوب ماء دافيء للعجن حتي تُصبح عجينة لينة

4- ضعيها في مكان دافيء لمدة 45 دقيقة

5- تقطع 6 كور صغيرة...ثم يتم فردها وحشيها بالسوسيس

6- نجهز الفرن قبلها ليكون دافئ علي درجة حرارة 180

7- ندهن "خليط صفار البيض" بفرشاة سيلكون... للون الذهبي

8- ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة مع ملاحظة درجة السوي

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