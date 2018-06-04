تعرفي على مكونات عجينة القطايف

طريقة عجينة القطايف

القطايف من الحلويات اللي كلنا بنحبها في رمضان أعرفي أزاي تعمليها في البيت بنفسك من أربع مكونات بس:

المقادير:

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة لبن بودرة

رشة بيكربونات صوديوم

طريقة التحضير:

إخلطى الدقيق مع الخميرة وبيكربونات الصوديوم واللبن البودرة و الخميرة و ممكن كمان تضيفي رشة ملح

ضيفي عليهم مياه و قلبي لحد ما تتكون عجينة سائلة و سبيها تتخمر و بعد كده صبيها أقراص فى طاسة ممسوحة بالزيت على لنار

وبكده هتكون جاهزة عندك القطايف تقدميها بالشكل اللي بتحبيه.

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