تعرفي على مكونات عجينة القطايف
طريقة عجينة القطايف
القطايف من الحلويات اللي كلنا بنحبها في رمضان أعرفي أزاي تعمليها في البيت بنفسك من أربع مكونات بس:
المقادير:
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة لبن بودرة
رشة بيكربونات صوديوم
طريقة التحضير:
إخلطى الدقيق مع الخميرة وبيكربونات الصوديوم واللبن البودرة و الخميرة و ممكن كمان تضيفي رشة ملح
ضيفي عليهم مياه و قلبي لحد ما تتكون عجينة سائلة و سبيها تتخمر و بعد كده صبيها أقراص فى طاسة ممسوحة بالزيت على لنار
وبكده هتكون جاهزة عندك القطايف تقدميها بالشكل اللي بتحبيه.
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