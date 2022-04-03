وصفة عجينة القطايف البيتية من الشيف الأردنية ديما الحجاوي، تعتبرالقطايف من أطباق الحلويات المشهورة في العالم العربيّ وعادة ما يكثر تناولها في شهر رمضان المبارك، حيث تتصل به بشكلٍ وثيقٍ ويمكن أنّ يتم حشو القطايف بحشواتٍ مختلفةِ حسب رغبتك، والذوق، مثل الجبنة، أو الجوز أو حتّى شوكولاتة ويمكن أن تؤكل مقليّة، أو مشويّة أو حتّى نيئة.

وصفة عجينة القطايف البيتية من ديما الحجاوي

مقادير العجينة:

-٣ كوب ماء

-٢ كوب طحين

-٢/١ كوب سميد ناعم

-٣ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

-٢/١ كوب سكر

- رشة ملح

- القليل من ماء الورد او ماء الزهر(اختياري)

مقادير حشوة الجبنة:

-٢ كوب جبنة محلية

-١ ملعقة صغيرة حبة البركة

-١ ملعقة كبيرة سكر مطحونة مع ٢ حبة مستكة

مقادير حشوة الجوز:

-١كوب جوز مطحون

-١ ملعقة كبيرة قرفة

-٣ ملعقة كبيرة سكر

-٣ ملعقة كبيرة ماء الزهر

-قطر بارد.

الطريقة:

- ضعي الماء في الخلاط أولا ثم اضيفي الطحين والسميد والبيكنغ باودر والملح والسكر واخلطيهم حتى يتجانس الخليط.

- ضعي مقلاة على النار وسخنيها جيدا واضيفي مقدار ٤/١ كوب تقريبا من الخليط وانتظري حتى تظهر فقاعات، ولا تقلبيها.

- ثم ضعيها جانبا مع مراعاة تغطيتها بفوطة لحين الانتهاء من الكمية.

- اخلطي مقادير الحشوات واحشي عجينة القطايف واغلقيها بأحكام.

- ضعي القطائع في صينية فرن واضيفي مقدار ملعقة من السمن النباتي على كل قطعة واخبزيهم في فرن حرارته ١٨٠ لمدة ٢٠

- اضيفي القطر البارد وقدميها.

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