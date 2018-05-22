خشاف بقمر الدين

المكونات:

- خمسمئة غرام من قمر الدين.

- ثلاثة أكواب ونصف من الماء الساخن.

- ثلاثة أرباع الكوب من السكر.

- مئتان وخمسون غراماً من المشمش المجفف.

- مئتان وخمسون غراماً من الأراسية المجففة (خوخ).

- ملعقة صغيرة من النشا.

- صنوبر، ولوز، وفستق حلبي، وجوز للتزيين.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

طريقة التحضير:

- نقطع قمر الدين إلى قطع صغيرة ثم نغمره بالماء المغلي، ونغطيه ونتركه يوماً كاملاً حتى يتحلل.

- نسلق المشمش المجفف في كمية قليلة جداً من الماء، ثم نضيف الفانيلا إلى نار هادئة حتى تصبح الحبّات ليّنة. ملاحظة إذا كانت الأراسية جافة جداً وغير طرية نرفع المشمش من الماء، ونضيف حبات الأراسية ونسلقها عدة دقائق حتى تلين ثم نصفّيها.

- نضرب قمر الدين مع ماء النقع مع السكر والنشا في الخلاط الكهربائيّ حتى يصبح الخليط سلساً.

- نضع قمر الدين في قدر وعلى نار هادئة مع استمرار التحريك حتى يبدأ بالغليان.

- نضيف إليه المشمش والأراسية ونُقلّب المزيج جيداً ثم نسكبه في وعاء عميق للتقديم.

- نضع العصير في الثلاجة عدة ساعات أو يوماً كاملاً حتى يبرد تماماً.

- نغسل الصنوبر، واللوز، والفستق الحلبي، والجوز، وننقعهم كل على حدة عدة ساعات بالماء، ثم نصفيهم ونضعهم على الخشاف ونُقدّمه مبرداً.

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