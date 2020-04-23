عصير الكركديه الرمضاني

المقادير:

٢ ملعقة كبيرة ورق كركديه

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

١. يوضع ورق الكركديه مع ليتر تقريبا من الماء في قدر،على نار متوسطة.

٢. عندما يبدأ الكركديه بالغليان،يترك لمدة 5 دقائق ثم يرفع عن النار.

٣. يترك مشروب الكركديه لمدة 1/2 ساعة ليصبح لونه مائل الى الاحمرار ثم يصفى فوق إبريق.

٤. يبرد مشروب الكركديه بالثلاجة.

٥. عند التقديم ، يصب في اكواب و يضاف السكر حسب الرغبة.

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