عصير الكركديه الرمضاني

المقادير:
٢ ملعقة كبيرة ورق كركديه
سكر حسب الرغبة
طريقة التحضير:
١. يوضع ورق الكركديه مع ليتر تقريبا من الماء في قدر،على نار متوسطة.
٢. عندما يبدأ الكركديه بالغليان،يترك لمدة 5 دقائق ثم يرفع عن النار.
٣. يترك مشروب الكركديه لمدة 1/2 ساعة ليصبح لونه مائل الى الاحمرار ثم يصفى فوق إبريق.
٤. يبرد مشروب الكركديه بالثلاجة.
٥. عند التقديم ، يصب في اكواب و يضاف السكر حسب الرغبة.
شاهدي أيضاً:
عصير الليمون وتأثيره السحري على قشرة الرأس
اكتشفوا فوائد عصير الرمان!
أطباق رمضانية: مندي، عصير قمر الدين، هريسة شامية
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)