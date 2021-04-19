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عمال يعلقون فوانيس رمضان في النجف، العراق

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 09:29
(الصورة: رويترز)
(الصورة: رويترز)

الصورة: رويترز

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