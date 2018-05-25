رغم احتوائها على سعرات حرارية... فوائد للحلويات الرمضانية

- الهريسة

الهريسة تساعد على صحة العظام والأسنان لاحتوائها على الحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم اللازم له.

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- القطائف

فوائد القطائف تعتمد على تنوع الحشو سواء جبنا أوعسلا ومكسرات، ولكل منها فائدة وقيمة غذائية.

- الآيس كريم

تضيف استشارية التغذية العلاجية أن الآيس كريم يعتبر الاختيار الأفضل للحلو بعد وجبة الإفطار ويمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، أبرزها الكالسيوم والفسفور.

قواعد وأصول تناول الحلويات

- السينابون

يعتبر السينابون من الحلويات المستحدثة ولكنها المفضلة لدى الكثيرين، إذ يعمل على تنشيط هرمون الدوبامين المعروف بهرمون السعادة والذي يعطي الإحساس بالشبع.

يشار الى انه رغم هذه الفوائد التي تحملها ينبغي التأكد من تناولها بكميات قليلة كما ينصح ان تحضر في المنزل بطريقة "لايت" لأن هذه الحلويات تحتوي على سعرات حرارية عالية.

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