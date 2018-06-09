فوائد تناول السلطة في رمضان

تناول السَّلطات قبل غيرها من أنواع الطعام يحافظ على الوزن

متى تتناول السلطة في رمضان ؟ يجب أن تعلم أن طبق السلطة يمكن أن يكون صديقك الدائم في رمضان ، فيعد طبق السلطة من أكثر الأطباق التي تمد الجسم بإحتياجه من العناصر الغذائية ، كما تحافظ على صحة الجهاز الهضمي من الإضطرابات التي يتعرض لها في رمضان ، و سيأخذك موقع كل يوم معلومة طبية في جولة خلال يوم رمضان لتتعرف على فوائد السلطة خلال اليوم …

فهو يحقق لك الرشاقة ويخلصك من الإمساك، مع وجبات رمضان الدسمة ينصحك الخبراء بالحرص على تواجد طبق السلطة بصورة يومية ، بعد أن أكدت الدراسات أن تناول السَّلطات قبل غيرها من أنواع الطعام يحافظ على الوزن، ويجنب السمنة والإصابة بالإمساك.

ويؤكد الأطباء أن تناول السَّلطات يقلل من كمية السعرات الإجمالية للوجبة ، فكمية السلطة التي تشغل حيزا في المعدة تقلل من تناول كمية مشابهة أخرى من الأطعمة الدسمة، أو الغنية بالسعرات الحرارية بنسبة 12%.

والسَّلطات خليط من الخضار غير المطبوخة، مثل الخيار والجزر والطماطم والخَس والبقدونس والكزبرة الخضراء والكرفس والملفوف والقرنبيط وأنواع أخرى لا تحصى.

وتتميز السلطة الخضراء بأنها قليلة السعرات الحرارية نسبيا ، فهي قليلة البروتين والدهون والنشويات، لكنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط.

بالإضافة إلى تناول السَّلطة يحتاج إلى مدة أطول في المضغ قبل بلعها، الأمر الذي يعطي الإحساس بالشبع والامتلاء قبل أن يكون الصائم قد أتى على الطعام كله.

كما ان عملية مضغ السَّلطات تنظف الأسنان بشكل طبيعي، وتقلل من ترسبات البكتيريا، فتقلل من رائحة الفم في رمضان وغير رمضان .

فوائد بالجملة

طبق السلطة لا تعوض عن فقد السوائل من الجسم فقط ولكنها تحتوي علي نسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات كالكاروتن وحمص الفوليك "ب 9" وفيتامين "ج" و"هـ" والحديد والبوتاسيوم.

كما ان هناك العديد من أنواع السلطات لكل منها فوائده فبعضها يحتوي علي نسبة مرتفعة من الحديد والآخر غني بالأحماض الدهنية التي تفيد القلب والأوعية الدموية .

وتناول "الجزر" علي افطار رمضان سواء بإضافته للسلطة أو الشوربة فإن جزرة واحدة يوميا تدفع نسبة البيتاكاروتين في الجسم وهي مضادة للأكسدة مما يعمل علي تقليل نسبة الإصابة بالسرطان.

كما أن ألياف الجزر تقلل من نسبة الكوليسترول وتقاوم البكتريا كما ينصح الأطباء بتناوله خاصة للأطفال وأنه يفيد الأسنان ويساعد علي تقوية جذورها.

السلطة للحامل

كما يفيد طبق السلطة الحامل في رمضان لغناه بكل ما سبق ذكره بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي لا غنى عنه لتكوين الجهاز العصبي للأجنين.

بالاضافة الي أن طبق السلطة غني بالفتيامينات وتناول طبق منه مع أي وجبة يوفر للجسم احتياجاته الكاملة من الفيتامينات .

كما أنها لا تحتوي علي سعرات حرارية كبيرة وتمد الجسم بالسكريات البطيئة التي تجنبه انخفاض مستوي السكر في الدم كما أنها تحتوي علي نسبة عالية من الماء والألياف التي تساعد علي الرشاقة.

وتعمل السلطة علي ليونة المعدة لاحتوائها علي الألياف المذابة بوجه عام والسليلوز بوجه خاص والسلطة تسهل من عملية الهضم لأنها تقلل الإمساك والاسهال معا كما أن تناولها بانتظام يحمي من الإصابة بسرطان القولون.

طبق متكامل

وينصحك خبراء التغذية بتناول طبق من السلطة ، القليلة السعرات الحرارية ، قبل البدء بتناول الطبق الرئيسي في وجبة الإفطار ، لتهيئة المعدة والجسم لتقبل تناول الطعام ، وللحد من إقبال الكثير على تناول كميات عالية من السعرات الحرارية خلال الإفطار.

مع الحرص على باستخدام البقدونس في السلطات لأنه يمتص رائحة البطن الكريهة ، وكذلك الكزبرة الخضراء لأنها تقتل الجراثيم الضارة في السلطات .

وبصفة عامة ينصحك الخبراء بوضع البصل في طبق السلطة حيث أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن البصل به مضادات حيوية أقوي من البنسلين فهو يلعب دورا كبيرا في قتل الكثير من الجراثيم والميكروبات لاحتوائه علي الكبريت والحديد والفيتامينات المقوية للأعصاب والمنشطة لذا فقدميه لعائلتك وأسرتك في طبق السلطة ليجعلها ألذ وأفيد، كما يعد البصل فيتامينا للحب يمنحك السعادة ويمنع الاكتئاب.

وانتبهي من الأخطاء الشائعة التى تفقد السلطة قيمتها الغذائية فمثلا تقشير الخيار يزيل منه معظم الفيتامينات وخاصة فيتامين‏(‏ أ‏)‏ وتقطيع خضراوات السلاطة قطعا صغيرة يفقدها جزءا من الفيتامينات بل ويخرج عصارتها المفيدة بما تحتويه من أملاح معدنية فلا نستفيد منها‏.‏

كما أن إعداد طبق السلاطة قبل تناوله بمدة طويلة يفقده جزءا كبيرا من محتواه المهم من الفيتامينات‏، فإذا اردت تطهير الجسم من الفضلات والمخلفات الضارة الناتجة عن تناول اللحوم والدهون وللمساعدة علي هضم النشويات وتزويد الجسم بحاجته من عوامل استمرار الحياة الصحيحة والسليمة فعليك بطبق من السلاطة الطازجة‏.‏

للمزيد من المقالات:

الوصايا العشر للغذاء والصوم الصحي في رمضان

نصائح لتجهيز عزومة سريعة في رمضان

كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها على السحور