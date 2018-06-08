الصيام يفيد مرضى القولون العصبي

تجنب الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة (shutterstock.com)

نتيجة للعوائد الروحية لشهر رمضان، ولمظاهر طمأنينة النفس لما تحققه العبادات من ارتفاع في الطاقة الإيجابية، يعد الصيام علاجا مساعدا لكثير من الأمراض منها القولون العصبي، وذلك لأن امتناع الصائم عن الأكل والشرب فترة الصوم يعطي فرصة لعضلات وأغشية الجهاز الهضمي بأن تتقوى وتجدد حيويتها، شرط أن يلتزم بنصائح تضمن صيامًا مريحًا لمرضى القولون ومنها:



-تجنب الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة التي تسبب تراكم السموم بالجسم، والابتعاد عن تناول المقالي والوجبات السريعة.

-التخفيف من تناول الحلويات الدسمة، واستبدالها بالفواكه الصحية، مع الإكثار من الخضراوات الطازجة، وتناول العصائر الطبيعية وعدم الإكثار من المشروبات الرمضانية عالية السكر.

وصفة مجربة لعلاج القولون العصبي أثبتت فعاليتها

-التركيز على النشويات الكاملة كالخبز الأسمر وحبوب الشوفان والتوست الأسمر.

-شرب كميات وفيرة من المياه، والنوم ساعات كافية خلال الليل، والتخفيف من تناول الكافيين والمشروبات التي تحتويها.

-الصوم يُحسن الصحة النفسية، حيث أنه يُشعر الإنسان بطاقة وحيوية لا مثيل لهما.

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