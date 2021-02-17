وصفات علاج القولون العصبي بالأعشاب مجرب

علاج القولون العصبي بالأعشاب مجرب،تعتبر مشكلة القولون العصبي أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية الشائعة التي تحدث دون سبب واضح وتتركز أعراضه في الأمعاء الغليظة إذ يعاني المصاب من اضطرابات في البطن وتغيرٍ في حركة الأمعاء ويصيب القولون العصبيّ النساء بشكل أكبر.

علاج القولون العصبي بالأعشاب مجرب

مقادير وصفة القولون العصبي:

- بردقوش

- بابونج

- مليسا

- مرامية

- شومر

- يانسون

-نعناع

طريقة عمل وصفة القولون العصبي:

- أولاً تخلط هذه الاعشاب بكميات متساوية ويشرب منقوع هذه الاعشاب على الريق وبعد الغذاء بساعة وقبل النوم

- ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب ماء بعد الوجبات 3 مرات يومياً.

نصائح للتخفيف من اعراض القولون العصبي:

- تناول الزبادي 3 مرات يومياً

- تجنب تناول المشتقات الحيويانية بعد صلاة المغرب

- تناول الفواكة قبل الأطعمة الحيوانية

- الابتعاد عن الأطعمة التالية: فول - فلافل - المقالي - الفرولة - اللحوم الحمراء - الشوكلاتة

علاج القولون العصبي النفسي:

إن القولون من أكبرِ أعضاء الجسم، حيث يصل طوله إلى 10 أقدام، ويُحيط بالقولون عددٌ كبير من العضلات التي يتحكم بها الجهاز العصبيُّ كأيّ عضلة في الجسم، فإذا تعرّضَ الإنسان لمشاكل نفسيّة كالقلق، والتوتر، والاكتئاب فإنّ الجهازَ العصبي سيتأثر، وبالتالي سيُؤثر ذلك على وظيفة القولون، لذا تُعتبرُ الحالة النفسيّة للإنسان من أهمّ العوامل التي تُسبّبُ القولون، لهذا قد نجد أكثر من فرد في الأسرةِ نفسِها مصابين بالقولون العصبي، وقد يلجأ الطبيب إلى تحويلِ المريضِ لعلاج المُشكلة النفسيّة قبل البدْءِ بعلاج مرض القولون العصبيّ بالأدوية الخاصّة بتنظيم حركة القولون والعضلات المحيطة به.

أشارت معظمُ الدارسات إلى أنّ الحالة النفسية تُسبّبُ القولون العصبيّ، إضافة إلى أنّ القولون والآلام التي قد تكونُ غير محتملة تُسبّب أيضاً حالة نفسية ومزاجيّة سيئة لدى المريض، لذا يجبُ الابتعادُ قدرَ الإمكان عن كُلّ مسبّباتِ الضغط النفسيّ حتّى يتمكّن المريض من تخطي هذه المُشكلة الصحية التي لا تُعتبرُ من المشاكل الخطيرة على حياةِ المريض.

أعشاب لعلاج القولون العصبي

النعناع: أفضل الأعشاب لعلاج القولون العصبي النعناع لأنه يحتوي على مجموعة من الزيوت الطيارة والتي تساعد على تهدئة القولون من خلال استرخاء عضلاته.

أفضل الأعشاب لعلاج القولون العصبي النعناع لأنه يحتوي على مجموعة من الزيوت الطيارة والتي تساعد على تهدئة القولون من خلال استرخاء عضلاته. الكراويا: يساعد على التخفيف من انتفاخات القولون العصبي؛ لأنه يحتوي على مواد مضادة للانتفاخ.

يساعد على التخفيف من انتفاخات القولون العصبي؛ لأنه يحتوي على مواد مضادة للانتفاخ. اليانسون: اليانسون أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي تساعد على تهدئة المشاكل العصبية كالتوتر، وبالتالي يخفّف من أعراض أو مضاعفات القولون.

اليانسون أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي تساعد على تهدئة المشاكل العصبية كالتوتر، وبالتالي يخفّف من أعراض أو مضاعفات القولون. الحلبة: تساعد القولون على التخلص من المخاط الزائد وبالتالي تهدئته، وبالتالي فهي تخفف من الإمساك الذي يصيب مرضى القولون.

تساعد القولون على التخلص من المخاط الزائد وبالتالي تهدئته، وبالتالي فهي تخفف من الإمساك الذي يصيب مرضى القولون. الزنجبيل: الزنجبيل يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الفعّالة والتي تؤثر على حركة القولون بشكل إيجابي وتخفف من آلامه.

الزنجبيل يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الفعّالة والتي تؤثر على حركة القولون بشكل إيجابي وتخفف من آلامه. الشمر: فهو يخفّف من الألم الناتج عن مرض القولون العصبي، وتحديداً إذا ما تم تناوله بعد غلي ثماره.

أعراض مرض القولون الصعبي

الألم الشديد بمنطقة البطن

التشنجات.

عادة ما يكون هناك مخاط في البراز.

الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

الغازات.

الإصابة بالإمساك والإسهال مع المناوبة بينهما.

الإصابة بالتهيج عند تناول أنواع معينة من الطعام.

عند الإصابة بالقولون العصبي النفسي يشعر المريض بالقلق والاكتئاب.

علاج أعراض القولون العصبي

علاج أعراض القولون العصبي بتجنب الأطعمة التي تزيد من الإصابة سوءًا

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية

علاج أعراض القولون العصبي بتناول الكثير من السوائل

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا

علاج أعراض القولون العصبي في محاولة تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

قد يكون علاج أعراض القولون العصبي بتجنب أطعمة الجلوتين.

فوائد شرب شاي الأعشاب لعلاج القولون العصبي

يساعد شرب شاي الأعشاب على استرخاء عضلات الأمعاء وعلاج التقلصات المعوية زيادة كمية السوائل المتناولة التي تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي. كونها تشرب ساخنة تساهم في إراحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم.

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