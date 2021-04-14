فوائد الفتوش الصحية في شهر رمضان المبارك

فوائد الفتوش الصحية في رمضان لا تعد ولا تحصى، يعد طبق الفتوش من المقبلات الشامية المعروفة، ويحضّر بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، الفتوش هو أحد أنواع السلطات التي تشتهر فيها بلاد الشام بشكل عام ولبنان بالأخص، كان الفتّوش قديماً في فلسطين يُسّمى "أبو مليح" وكان يُحضّر في فلسطين إمّا بالخبز الجاف أو بالخبز المحمص، وهو يعتبر طبق رئيسي ومهم خصوصاً في شهر رمضان.

يعتبر الفتوش من أبرز أنواع السلطات التي تزخر بها المائدة الرمضانيّة، ومن أهم المأكولات التي تصنّف على أنها أساسيّة خلال الشهر الفضيل كالتمر والمكسّرات النيئة بالإضافة إلى الفاكهة والخضار، خصوصاً وأن الصائم يحتاج إلى الكثير من التغذية الصحيحة والمنتظمة والطعام الصحيّ والمفيد للحفاظ على قدرة متينة لإكمال ساعات الصوم الطويل، دون الشعور بالجوع والعطش الشديدين.

يحتاج الصائم إلى الكثير من التغذية الصحيحة والمنتظمة والطعام الصحيّ والمفيد للحفاظ على قدرة متينة لإكمال ساعات الصوم الطويل، دون الشعور بالجوع والعطش الشديدين.

وهناك بعض المأكولات التي تصنّف على أنها أساسيّة في هذا الشهر، أبرزها التمر والمكسرات النيئة. بالإضافة إلى الفاكهة والخضار والبوب.

وفي أحدث الدراسات العلمية الفرنسية، أن الأغذية الغنية بفيتامين ك، تعتبر من أفضل وأقوى الفيتامينات والأغذية لسلامة العظام، وتوازي هذه الأغذية قيمة الكالسيوم وفيتامين د، فبالنسبة إلى الأطفال، إن نقص الفيتامين ك يضر بنمو العظام، أما عند الشباب فإن نقصه يسبب ترقق العظام.

حيث أن العظام القوية تحتاج إلى 110 ميكروغرام يومياً من هذا الفيتامين، يذكر أنه يمكن تزويد الجسم بالفيتامين ك من خلال تناول 40 غراماً من السبانخ أو 80 غراماً من البروكولي.

ويفضّل خلط هذه الخضراوات الخضراء مع القليل من زيت الزيتون أو زيت فول الصويا. كما أن الفيتامين ك موجود بكمية كبيرة في البقدونس والريحان، مما يساعد على تنشيط وتقوية العظام.

لذلك ينصح الصائم بتناول صحن مليء من السلطة أو الفتوش عند الإفطار أو السحور بشكل يومي.

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