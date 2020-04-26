هذا ما يفعله صوم رمضان بالكورونا

قال أطباء مختصون بالأمراض الباطنية والصدرية والأوبئة، أن الصوم يحفز الجهاز المناعي للجسم، ويقويه، ويسهم بدفع البكتيريا والفيروسات عن الجسم ومنها فيروس كورونا.

وبينوا في حديث صحفي أن الصيام تدريب على التحمل والابتعاد عن الطعام والشراب، والكثير من السلوكيات، فهو اختبار على قوة الصبر والتحمل، مثلما الحرب على فيروس كورونا، هي أيضا حرب تحمل، ضد الممارسات والسلوكيات والتجمعات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفيروس.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في اربد الدكتور وائل الهياجنة، إن الصيام يعمل على تحفيز الجهاز المناعي للجسم وتقويته، مثلما أنه تدريب على التحمل والابتعاد عن الطعام والشراب والعديد من السلوكيات والممارسات، فالحرب ضد فيروس كورونا، هي أيضًا حرب تحمل ضد الممارسات والسلوكيات والتجمعات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفيروس.

وأضاف انه ولكي يبقى الجسم محافظاً على السوائل، والحلق رطبًا، وعدم الشعور بالجفاف، على الصائمين شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة لتزويد الجسم بالفيتامينات وتقوية المناع.

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