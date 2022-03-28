بدأ العد التنازلي لـ شهر رمضان المبارك، نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والرحمة والمغفرة، وأن يتقبل طاعتنا وإياكم ويعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة.

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أجمل عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك

بكل مشاعر الحب أتقدم بخالص التهاني لكل الأهل والأحباب والأصدقاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير.

أطيب التمنيات بحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمن والسلام.

أهنئكم بشهر الخير عسى قدومه علينا وعليكم خير وكل عام وأنتم بألف خير.

رمضان يقترب يا رب احفظني واحفظ أهلي وأحبتي وبلغني وإياهم جمال لحظاته.

ربي ادخل شهر رمضان علينا وأنت راضي عنا واجعله شهر تتبدل فيه ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا واقع اللهم بلغنا رمضان مجموعين يا رب.

اللهم بلغنا وأحبابنا إياه وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله وأنت راضِ عنا.

من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، اللهم كما بلغتنا رمضان بالعافية أتممه علينا ونحن بأفضل حال.

من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، رمضان مبارك، كل عام وأنتم من عباد الله الصالحين.

كلمة بمناسبة شهر رمضان المبارك

الله يتقبل صيامك وقيامك، ومبارك عليك الشهر، ويعود عليك بصحة وسعادة، وعمر مديد إن شاء الله.

تقبل الله صيامك، وأسعد أيامك، وكل عام وأنتم بخير.

بنسيم الرحمة، وعبير المغفرة أقول مبارك عليك شهر العتق من النار.

كلام جميل عن تهنئة رمضان، ألبسك ربي حرير الجنان، وجمال الحور الحسان وبارك لك في شعبان وبلغك رمضان.

كلام جميل عن تهنئة رمضان، أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلّا برؤيته، أن يديم ثباتك، ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان.

بطاقات تهنئة بمناسبة رمضان

رسائل عن شهر رمضان المبارك 2022

أسأل الله الذي أهل الهلال وارسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

رسائل عن شهر رمضان المبارك 2022، اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان المبارك.

كل ساعة كل يوم كل أسبوع أهنئكم بشهر رمضان المبارك.

برائحة العطر والمسك والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود، تهاني لكم من قلب ودود.

إمساكية رمضان في المملكة العربية السعودية 2022

رمضان فجر ظهر عصر مغرب عشاء

1 am 04:30 pm12:04 pm03:34 pm06:18 pm07:48

pm 2 04:28 am 12:04 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49

3 04:27 am 12:03 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm

4 04:26 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm

5 04:25 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm

6 04:24 am 12:03 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm

7 04:22 am 12:02 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm

8 04:21 am 12:02 pm 03:32 pm 06:22 pm 07:52 pm

9 04:20 am 12:02 pm 03:32 pm 06:22 pm 07:52 pm

10 04:19 am 12:02 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm

11 04:18 am 12:01 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm

12 04:17 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm

13 04:15 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm

14 04:14 am 12:01 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm

15 04:13 am 12:00 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm

16 04:12 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm

17 04:11 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm

18 04:10 am 12:00 pm 03:31 pm 06:27 pm 07:57 pm

19 04:09 am 11:59 am 03:30 pm 06:27 pm 07:57 pm

20 04:08 am 11:59 am 03:30 pm 06:28 pm 07:58 pm

21 04:06 am 11:59 am 03:30 pm 06:28 pm 07:58 pm

22 04:05 am 11:59 am 03:30 pm 06:29 pm 07:59 pm

23 04:04 am 11:59 am 03:30 pm 06:29 pm 07:59 pm

24 04:03 am 11:59 am 03:29 pm 06:30 pm 08:00 pm

25 04:02 am 11:58 am 03:29 pm 06:30 pm 08:00 pm

26 04:01 am 11:58 am 03:29 pm 06:31 pm 08:01 pm

27 04:00 am 11:58 am 03:29 pm 06:31 pm 08:01 pm

28 03:59 am 11:58 am 03:29 pm 06:32 pm 08:02 pm

29 03:58 am 11:58 am 03:28 pm 06:33 pm 08:03 pm

30 03:57 am 11:58 am 03:28 pm 06:33 pm 08:03 pm

إمساكية رمضان 2022 في مصر

رمضان الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

1 04:15 ص 11:59 ص 03:31 م 06:14 م 07:33 م

2 04:14 ص 11:58 ص 03:31 م 06:15 م 07:34 م

3 04:13 ص 11:58 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م

4 04:11 ص 11:58 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م

5 04:10 ص 11:58 ص 03:30 م 06:17 م 07:36 م

6 04:09 ص 11:57 ص 03:30 م 06:17 م 07:37 م

7 04:07 ص 11:57 ص 03:30 م 06:18 م 07:38 م

8 04:06 ص 11:57 ص 03:30 م 06:19 م 07:38 م

9 04:05 ص 11:56 ص 03:30 م 06:19 م 07:39 م

10 04:03 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:40 م

11 04:02 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:41 م

12 04:01 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:41 م

13 03:59 ص 11:55 ص 03:30 م 06:22 م 07:42 م

14 03:58 ص 11:55 ص 03:30 م 06:22 م 07:43 م

15 03:57 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:44 م

16 03:55 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:45 م

17 03:54 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:46 م

18 03:53 ص 11:54 ص 03:30 م 06:25 م 07:46 م

19 03:51 ص 11:54 ص 03:30 م 06:25 م 07:47 م

20 03:50 ص 11:54 ص 03:30 م 06:26 م 07:48 م

21 03:49 ص 11:54 ص 03:30 م 06:27 م 07:49 م

22 03:47 ص 11:53 ص 03:30 م 06:27 م 07:50 م

23 03:46 ص 11:53 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م

24 03:45 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:51 م

25 03:44 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:52 م

26 03:42 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:53 م

27 03:41 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:54 م

28 03:40 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 07:55 م

29 03:39 ص 11:52 ص 03:29 م 06:32 م 07:56 م

30 03:38 ص 11:52 ص 03:29 م 06:32 م 07:57 م

إمساكية شهر رمضان في الأردن 2022

رمضان فجر ظهر عصر مغرب عشاء

1 03:57 am 11:40 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm

2 03:56 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

3 03:54 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

4 03:53 am 11:39 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm

5 03:51 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm

6 03:50 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm

7 03:48 am 11:38 am 03:13 pm 06:01 pm 07:31 pm

8 03:47 am 11:38 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm

9 03:46 am 11:37 am 03:13 pm 06:03 pm 07:33 pm

10 03:44 am 11:37 am 03:13 pm 06:03 pm 07:33 pm

11 03:43 am 11:37 am 03:13 pm 06:04 pm 07:34 pm

12 03:41 am 11:37 am 03:13 pm 06:05 pm 07:35 pm

13 03:40 am 11:36 am 03:13 pm 06:05 pm 07:35 pm

14 03:39 am 11:36 am 03:13 pm 06:06 pm 07:36 pm

15 03:37 am 11:36 am 03:13 pm 06:07 pm 07:37 pm

16 03:36 am 11:36 am 03:13 pm 06:07 pm 07:37 pm

17 03:34 am 11:35 am 03:13 pm 06:08 pm 07:38 pm

18 03:33 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm

19 03:32 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm

20 03:30 am 11:35 am 03:13 pm 06:10 pm 07:40 pm

21 03:29 am 11:35 am 03:13 pm 06:11 pm 07:41 pm

22 03:28 am 11:34 am 03:13 pm 06:12 pm 07:42 pm

23 03:26 am 11:34 am 03:13 pm 06:12 pm 07:42 pm

24 03:25 am 11:34 am 03:13 pm 06:13 pm 07:43 pm

25 03:24 am 11:34 am 03:13 pm 06:14 pm 07:44 pm

26 03:22 am 11:34 am 03:13 pm 06:14 pm 07:44 pm

27 03:21 am 11:34 am 03:13 pm 06:15 pm 07:45 pm

28 03:20 am 11:33 am 03:13 pm 06:16 pm 07:46 pm

29 03:19 am 11:33 am 03:13 pm 06:16 pm 07:46 pm

30 03:17 am 11:33 am 03:13 pm 06:17 pm 07:47 pm

إمساكية رمضان 2022 في الإمارات

اليوم فجر ظهر عصر مغرب عشاء

1 04:49 am 12:22 pm 03:51 pm 06:36 pm 08:06 pm

2 04:48 am 12:22 pm 03:51 pm 06:37 pm 08:07 pm

3 04:47 am 12:22 pm 03:51 pm 06:37 pm 08:07 pm

4 04:46 am 12:21 pm 03:50 pm 06:37 pm 08:07 pm

5 04:45 am 12:21 pm 03:50 pm 06:38 pm 08:08 pm

6 04:43 am 12:21 pm 03:50 pm 06:38 pm 08:08 pm

7 04:42 am 12:21 pm 03:50 pm 06:39 pm 08:09 pm

8 04:41 am 12:20 pm 03:50 pm 06:39 pm 08:09 pm

9 04:40 am 12:20 pm 03:49 pm 06:40 pm 08:10 pm

10 04:39 am 12:20 pm 03:49 pm 06:40 pm 08:10 pm

11 04:38 am 12:19 pm 03:49 pm 06:41 pm 08:11 pm

12 04:37 am 12:19 pm 03:49 pm 06:41 pm 08:11 pm

13 04:36 am 12:19 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm

14 04:35 am 12:19 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm

15 04:33 am 12:19 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm

16 04:32 am 12:18 pm 03:48 pm 06:43 pm 08:13 pm

17 04:31 am 12:18 pm 03:47 pm 06:43 pm 08:13 pm

18 04:30 am 12:18 pm 03:47 pm 06:44 pm 08:14 pm

19 04:29 am 12:18 pm 03:47 pm 06:44 pm 08:14 pm

20 04:28 am 12:17 pm 03:47 pm 06:45 pm 08:15 pm

21 04:27 am 12:17 pm 03:46 pm 06:45 pm 08:15 pm

22 04:26 am 12:17 pm 03:46 pm 06:46 pm 08:16 pm

23 04:25 am 12:17 pm 03:46 pm 06:46 pm 08:16 pm

24 04:24 am 12:17 pm 03:46 pm 06:47 pm 08:17 pm

25 04:23 am 12:17 pm 03:46 pm 06:47 pm 08:17 pm

26 04:22 am 12:16 pm 03:45 pm 06:48 pm 08:18 pm

27 04:21 am 12:16 pm 03:45 pm 06:48 pm 08:18 pm

28 04:20 am 12:16 pm 03:45 pm 06:49 pm 08:19 pm

29 04:19 am 12:16 pm 03:45 pm 06:49 pm 08:19 pm

30 pm04:18 pm 12:16 am 03:44 pm 06:50 pm 08:20