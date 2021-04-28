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في لفتة إنسانية.. إفطار جماعي لعمال النظافة في منطقة عسير

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 05:14
إفطار جماعي لعمال النظافة في منطقة عسير
إفطار جماعي لعمال النظافة في منطقة عسير

نظمت سلطات منطقة عسير إفطارًا جماعيًا لعمال النظافة بحضور أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في ظل غياب وجبات الإفطار الجماعية، التي ينظمها عادة المتبرعون في شهر الصوم، بسبب جائحة "كورونا".

وحرص المشاركون في الإفطار الجماعي على الإتزام بإجراءات التباعد والتعقيم وارتداء الكمامات قبل وبعد تناول وجبة الافطار.

يذكر أن الجائحة حرمت الآلاف من عمال النظافة وكثيرًا من الوافدين الأجانب ذوي الأجور المتدنية من موائد الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان.

ويعمل في السعودية قرابة مئة ألف عامل نظافة، غالبيتهم من الوافدين الأجانب في بلد يستضيف قرابة 13 مليون وافد أجنبي، فيما تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكثر المناطق استقطابًا لعمال النظافة، الذين يعمل العدد الأكبر منهم في نظافة الحرمين الشريفين.

كلمات دالة:إفطار جماعيعسيركوروناالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

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