في لفتة إنسانية.. إفطار جماعي لعمال النظافة في منطقة عسير

نظمت سلطات منطقة عسير إفطارًا جماعيًا لعمال النظافة بحضور أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في ظل غياب وجبات الإفطار الجماعية، التي ينظمها عادة المتبرعون في شهر الصوم، بسبب جائحة "كورونا".

قبل قليل



الأمير تركي بن طلال

أمير منطقة #عسير يشارك عمال النظافة في #أبها مائدة الإفطار pic.twitter.com/yUX6IkwFiW — بندر العويمري (@bandar__W) April 26, 2021

وحرص المشاركون في الإفطار الجماعي على الإتزام بإجراءات التباعد والتعقيم وارتداء الكمامات قبل وبعد تناول وجبة الافطار.

يذكر أن الجائحة حرمت الآلاف من عمال النظافة وكثيرًا من الوافدين الأجانب ذوي الأجور المتدنية من موائد الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان.

📄 #خبر ||



سمو أمير #عسير الأمير #تركي_بن_طلال يُشارك عمال النظافة في أمانة المنطقة مائدة الإفطار الرمضاني.

. pic.twitter.com/F1pIp2zvn2 — محبو الأمير تركي بن طلال (@Turki_bin_Tala) April 26, 2021

ويعمل في السعودية قرابة مئة ألف عامل نظافة، غالبيتهم من الوافدين الأجانب في بلد يستضيف قرابة 13 مليون وافد أجنبي، فيما تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكثر المناطق استقطابًا لعمال النظافة، الذين يعمل العدد الأكبر منهم في نظافة الحرمين الشريفين.