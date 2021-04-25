مقبلات رمضانية: كبدة الدجاج بدبس الرمان

من المزات اللبنانية، اللذيذة ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحديد ولكن حذارِ فالكبدة تحتوي على الكوليسترول بنسبة عالية.

يتطلب تحضير الكبدة مهارة خاصة لتحاشي طهيها أكثر من اللازم مما يتسبب في جفاف الكبدة.

المقادير:

450 جم كبدة دجاج أو كبدة غنم طازجة

2/‏‏1 3 ملاعق اكل زيت نباتي أو زيت زيتون

فص ثوم كبير مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود

2/‏‏1 ملعقة صغيرة مسحوق كمون

2/‏‏1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الذوق

2/‏‏1 3 ملعقة اكل دبس رمان

للتزيين:

2 ملعقة اكل بقدونس مفروم

ملعقة اكل حبوب رمان

طريقة التحضير:

تدعك الكبدة بخليط الطحين والملح (2/‏‏1 ملعقة صغيرة ملح + 2/‏‏1 كوب طحين) ثم تشطف بالماء البارد. ثم تفصل فصوصها.

يحمى الزيت في مقلاة مسطحة يقلب فيه البصل والثوم حتى يحمر البصل.

تضاف الكبدة وترش بالبهارات وتقلب برفق حتى تنضج من الخارج فقط.

يضاف الملح وتقلب برفق ويرش السطح بدبس الرمان وتقلب الكبدة بنصف البقدونس. وتغطى المقلاة وتخفف النار وتغطى وتطهى وبمجرد ان تنضج الكبدة، ترفع عن النار.

تقدم فورا مزينة بالبقدونس والرمان وتقدم مع الخبز العربي وبالهنا والشفا.

للتنويه:

الكبدة الاسكندرانية: أو ما يطلق عليها المصريون «كبدة اسكندراني».

يستخدم الزيت النباتي بدلا من زيت الزيتون.

يقلب كوب طمامة مفرومة بعد خطوة -3.

يلغى دبس الرمان.

يمكن إضافة 3 ملاعق اكل فلفل اخضر بارد مفروم مع البصل في خطوة -2.

يزاد مسحوق الكمون لمقدار ملعقة صغيرة ويضاف 2/‏‏1 ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة.

نصائح عند شراء الكبدة

الكبدة سريعة التلف ويجب أن تحفظ حال شرائها في الثلاجة في حالة الرغبة في تناولها خلال يوم أو يومين.

أما إذا كانت فترة استخدامها سوف تطول فيجب أن تقطع إلى قطع حسب الحاجة وتوضع كل قطعة في أكياس بلاستيك محكمة الغلق وتحفظ في المجمدة ( الفريزر ) لمدة تتراوح بين 2 – 4 شهور.

يختلف لون الكبدة حسب نوع الحيوان وعموما ً تكون كبدة الخروف بنية غامقة اللون وليس لها رائحة تذكر.

أما كبدة البقر فتكون حمراء داكنة ولها رائحة بقرية بسيطة.

والكبدة الطازجة تكون ناعمة الملمس وذات لمعان وبدون وجود مواد مخاطية عليها أو أوساخ أو تغير غير مرغوب في اللون.

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