البوابة - استقبلي شهر الخير بحلوى أو كعكة السميد بماء الورد التي تتميز بالنكهات الرمضانية الخاصة، زينيها بالورود المجففة القابلة للأكل والتي تحمل عطر الورود الشهي، قدميها لضيوفك في أول أيام رمضان لتبقى ذكراها موجودة طوال الشهر، وشاركي هذه الوصفة لتعم الفرحة بيوتنا في رمضان.

أي نوع من الورود صالح للأكل؟

جميع أنواع الورود صالحة للأكل ، ولكن الأنواع ذات العطور الأكثر حلاوة من المرجح أن يكون لها أكثر نكهة. يمكن استخدام بتلات الورد لإضفاء النكهة على السوائل أو إضافتها إلى السكر أو الزبدة لتعزيز وصفاتك المفضلة. تمتاز نكهة الورود بطعم يشبه الفراولة والتفاح الأخضر. طعم حلو ، مع نغمات خفية تتراوح من الفاكهة إلى النعناع إلى التوابل. جميع الورود صالحة للأكل ، وتكون النكهة أكثر وضوحًا في الأصناف الداكنة.

هل هناك بتلات ورد سامة؟

جميع أجزاء الوردة ، من الزهرة إلى الأوراق غير سامة للإنسان وآمنة للاستهلاك. احذر من الأشواك الموجودة على شجيرات الورد لأنها يمكن أن تخدشك بسهولة ، مما يسبب تهيجًا طفيفًا للجلد.

كعكة السميد بماء الورد الرمضانية

المكونات والمقادير:

بتلات الورود

125 جم زبدة غير مملحة ، طرية

1 كوب سكر

2 بيض

1 ملعقة صغيرة ماء الورد

2/3 كوب سميد

1 ½ كوب دقيق ذاتي التخمير

1/4 كوب فستق مفروم ناعم

½ كوب حليب

بتلات ورد صالحة للأكل ، للتقديم

فستق كامل للتقديم

كعكة السميد بماء الورد الرمضانية

طريقة التحضير والتقديم:

كعكة السميد بماء الورد الرمضانية

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية (160 درجة مئوية للأفران التي تعمل بالمروحة). تدهن قاعدة القالب وجوانب الصينية بدهن خفيف وتبطّن القاعدة بورق الخبز . باستخدام الخلاط الكهربائي ، تخفق الزبدة والسكر معًا حتى تصبح خفيفة ورقيقة. تضاف بيضة واحدة تلو الأخرى ، وتخفق جيدًا بعد كل إضافة. يضاف ماء الورد ويخلط. يقلب في السميد والطحين والفستق بالتناوب مع الحليب. اخلط جيدا . يصب في القالب الجاهز. تخبز لمدة 40 إلى 45 دقيقة أو حتى يخرج سيخ خشبي نظيف من المنتصف. يخرج القالب من الفرن ويترك جانباً لمدة 5 دقائق . يقلب على رف سلكي ويترك ليبرد. يقدم بدرجة حرارة الغرفة. يزين ببتلات الورد الصالحة للأكل والمزيد من الفستق .

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