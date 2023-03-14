البوابة - هل تحب شوربة الدجاج بالنودلز في رمضان؟ أذن ستحب وصفات الحساء الشهية التي سيقدمها لك مطبخ البوابة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أما السر في التحضير السريع فهو استخدام القدر الفوري أو القدر الذكي الذي سيساعدك على تحضير كل الوصفات التي تحبها بسرعة ودقة وفي قدر واحد فقط.

ما الذي يفعله قدر التحضير الفوري بالضبط؟

إن قدر Instant Pot هو قدر ضغط كهربائي ولكنه أيضًا طباخ بطيء وصانع للزبادي وطباخ للأرز ووعاء القلي والطهي على البخار والمزيد. هذا القدر سيوفر لك الوقت والمجهود وهو مناسب للسيدات العاملات أو الرجال العازبين الذين يحتاجون إلى وجبة دافئة ومنزلية مصنوعة من مكونات طبيعية وصحية.

ما الفرق بين قدر الضغط الفوري وقدر الضغط التقليدي؟

تختلف الأواني الفورية عن أواني الضغط الكهربائية التقليدية. جميع إعدادات الضغط المختلفة في الأواني الفورية أعلى قليلاً من تلك الموجودة في قدر الضغط التقليدي. وهذا يساعدها في طهي الطعام بشكل أسرع من قدر الضغط الكهربائي التقليدي.

شوربة الدجاج بالنودلز الرمضانية في 10 دقائق فقط

المكونات:

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة طعام زيت زيتون

2 صدور دجاج كبيرة منزوعة العظم والجلد ، حوالي 8 أونصات لكل منهما

1 كوب جزر مقطع

1 كوب كرفس مقطع

1 ملعقة كبيرة بقدونس طازج

1 ورقة غار

6 أكواب مرق دجاج أو مرق

4 أونصات من نودلز البيض تقريبًا 2 ½ كوب جاف

ملح وفلفل حسب الرغبة

شوربة الدجاج بالنودلز الرمضانية في 10 دقائق فقط

طريقة التحضير:

قم بتشغيل القدر الفوري واختر ( Sauté ). اضف كمية من الزيت الزيتون ثم البصل المقطع، وقلبه حتى ينضج . قم بإضافة باقي المكونات باستثناء النودلز. اختر ( Soup )، أو ( High Pressure ) وقم بتثبيت الوقت إلى 10 دقائق. سيستغرق قدر الضغط الفوري حوالي 10 دقائق لبناء الضغط . اضغط ( Release ). بمجرد أن ينتهي الوقت، قم بإزالة ورق الغار وتخلص منه. خذ صدور الدجاج إلى طبق كبير، وباستخدام الشوكة قم بتفتيت الدجاج الى قطع صغيرة . الآن اختر ( Sauté ) بمجرد أن يبدأ المرق في الغليان ، أضف نودلز البيض واتركها تنضج لمدة 6-8 دقائق. يُضاف الدجاج المقطع ويُتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة .

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