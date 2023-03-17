البوابة - يوم الجمعة هو يوم مبارك، والدعاء هو عبادة عظيمة ومستحبّة في كلّ وقت، ويُسنّ للمسلم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في جميع الأوقات سواء السرّاء والضرّاء، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة مكتوب:

دعاء يوم الجمعة مكتوب

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

اللهم يا رب اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

اللهم يا رب أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب يا الله.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللّهم يا رب يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللّهم يا رب لك الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

اللهم يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء يوم الجمعة قبل الغروب

اللهم يا رب لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة قصير

ربي إني أسألك في يوم الجمعة المبارك هذا أن تديم على صديقي الحبيب فلان الأمن والأمان والاستقرار وأن تجعله يا كريم من السعداء في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنت أرحم الراحمين.

ربي ارحم صديقي الحبيب رحمة واسعة وأفض عليه من بركاتك ورزقك الحلال يا مجيب الدعاء يا كريم.

اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك.

اللهم يا رب أجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

دعاء يوم الجمعة المباركة

يا رب سخر لنا في هذه الجمعة من حظوظ الدنيا ما تعلم أنها الخير والصلاح لنا.

اللهم في يوم الجمعة قرب ما تراه خيرًا لنا وابعد عنا ما نراه شرًا لنا، وصل وسلم على نبينا محمد، جمعة مباركة.

اللهم نسألك في هذه الجمعة المباركة راحة البال ونسمات الاطمئنان وشذى الهدوء وسلام القلب ويسر لنا كل أمورنا يا كريم.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق

اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

اللهم افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

اللهم يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

اللهم يا رب اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

اللهم أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

دعاء يوم الجمعة للاهل

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار.

اللهم يا رب ارزق أحبابي وأصدقائي السعادة في الدنيا والآخرة

اللهم من كان مريضًا منهم فاشفهِ، ومن كان محتاجًا فاقضِ حاجته، ومن كان مهمومًا فأذهب همّه، وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم.

اللهم يا رب اغفر لنا ولأحبابنا وأصدقائنا ذنوبنا، وبارك لنا فيما رزقتنا.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

اللهم يا رب إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

ما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟

عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر".

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