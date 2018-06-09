حلو رمضان اليوم.. كنافة بالشكولاتة

تعتبر الكنافة من أطيب الحلويات التي تزين السفرة خلال شهر رمضان، ومع انتشار أنواع عديدة منها بنكهات مختلفة، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة لتحضير الكنافة بالشيكولاتة في المنزل بطريقة بسيطة.

المكونات:

كنافة

سمنة

طريقة تحضير الشيكولاتة القابلة للفرد:

6 ملعقة كبيرة كاكاو

4 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ونصف كوب لبن

طريقة التحضير:

تقطع الكنافة وتقلب جيداً في السمنة السائحة، وفي وعاء افردي طبقة ليست بالسميكة من الكنافة واكبسي الكنافة جيداً عليها ثم ادخليها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي.

ولتحضير الشيكولاتة:

-اخلطى على النار الزبدة مع السكر ثم أضيفي الكاكاو واللبن واخلطيهم جيداً حتى يشتد القوام.

-اسقي ديسك الكنافة بالشربات وافردي طبقة من الشيكولاتة ثم ضعى ديسك آخر من الكنافة وأضيفي الشربات والشيكولاتة السائحة.

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