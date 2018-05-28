طريقة عمل كنافة بالمانجو والكريمة

كنافة بالمانجو والكريمة

الكنافة من الحلويات الأساسيّة والتي يعتمد عليها الكثيرون في جميع المناسبات، لما لها من طعم مميز ولذيذ ولون جذاب ورائع، يتمّ تحضير حلوى الكنافة في طرق متعدّدة وذلك حسب رغبة أفراد العائلة وما هي الطريقة المفضّلة لديهم، وهنا نقدّم لكم طريقة عمل الكنافة مع فاكهة المانجا:

مقادير كنافة بالمانجو والكريمة:

- نصف كيلو من الكنافة.

- كأس من الزبدة.

- كأس سكر باودر.

- علبة حليب مكثّف محلّى.

- أربع حبّات من ثمار المانجا الطازجة والمقطّعة إلى مربّعات متوسّطة الحجم.

- ملعقة من صبغة الكنافة.

الكريمة:

- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

- ملعقتا سكر بودرة.

- كأس حليب سائل.

- ملعقة فانيلا صغيرة.

طريقة تحضير كنافة بالمانجو والكريمة:

- أولاً يجب تحضير الكريمة لاستعمالها باردة وقت الحاجة.

- ثم أحضري وعاء وضعي فيه مقدار الحليب السائل والنشا.

- ثمّ قومي بالتحريك حتى يذوب النشا تماماً ويتجانس مع الحليب.

- ثم ضعي الخليط على النار الهادئة مع التحريك المستمر.

- ثمّ أضيفي السكر وماء الورد مع الإستمرار بالتحريك حتى يصبح لديك خليط كثيف ومتجانس.

- ثم ضعي خليط الكريمة في صينية واتركيها لتبرد في درجة حرارة المطبخ لحين وقت الاستعمال.

- أحضري صينيّتين بنفس الحجم لتحضير الكنافة.

- ثمّ ضعي في كل منها نصف كمية الزبدة مع ملعقة الصبغة البرتقاليّة.

- ثمّ حرّكي الزبدة حتى تتجانس بشكل جيد مع اللون.

- ثم قوم بفردها على كامل الصينية. ضعي القسم الآخر من الزبدة الذائبة على الكنافة.

- ثمّ افركيها حتى تتشرب الزبدة بالكامل، وأضيفي السكر البودرة.

- ثم اخلطي الكنافة مع السكر والزبدة، ثمّ افردي الكنافة بالصينتين بالتساوي وضعيهما بالفرن حتى تنضج وتحمرّ الكنافة وتصبح ذات لون ذهبيّ.

- أخرجي الكنافة من الفرن وضعي عليها الحليب المكثّف المحلّى حتى تتشرّبه بالكامل.

- ضعي الكنافة في طبق التقديم، ثمّ أضيفي لها الكريمة وأفرديها بالتساوي.

- ثمّ ضعي القليل من شرحات المانجا فوق الكريمة واغمريها للأسفل قليلاً.

- ثم غطي الكريمة بالقطعة الأخرى من الكنافة واضغطي عليها حتى تلتصق بشكل جيّد بالطبقة السفلية.

- زيّني الوجه بالكريمة، وقطع المانجا، والقليل من الفستق الحلبي المطحون.

- ضعي الكنافة في الثلاجة لمدّة عشر دقائق حتى تبرد تماماً.

- قدمي الكنافة بالكريمة باردة في جميع المناسبات وقطّعيها إلى قطع متوسّطة الحجم، وصحتين وعافية.

قد يعجبك ايضاً:

طريقة عمل كرابيج حلب

خشاف بقمر الدين

حلاوة الجبن