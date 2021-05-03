منشور 03 أيّار / مايو 2021 - 01:59 كندا علوش كلمات دالة:كندا علوشمصرخمس نجوممحمد الشرنوبي تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند كندا علوش تدمر معرض سيارات محمد الشرنوبي! لحم غزال يتعرض لهجوم شديد بسبب مشهد مُرعب لقتل الأطفال حرقاً..شاهدوا! الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه جنوب المملكة الراقصة جوهرة إلى السجن بقرار نهائي..وما فعلته استدعى التدخل الأمني! مقتل 3 وانقاذ 27 في انقلاب قارب لتهريب البشر قبالة الساحل الغربي لأمريكا Loading content ...