لأول مرة: تامر حسني يطرح أغنية (رمضان كريم) بمشاركة أبنائه

طرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة (رمضان كريم) عبر قناته على موقع (يوتيوب)، والتي يشاركه فيها ابنتيه تالية وأمايا ونجله آدم.

أغنية (رمضان كريم) من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

و كان قد كشف النجم تامر حسنى عن مشاركة أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال، حيث علق نجم الجيل على فيديو نشره أمس قائلا: (أغنية رمضان كريم، كورال تاليه وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا).

وتابع تامر حسنى: (رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر، وكورال أطفال (أولادى) حبي أول مرة يشاركونى في الاستوديو يكون ده أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم).