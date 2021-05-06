لتأكيد صمود أهله.. فعاليات شبابية تقيم إفطارًا بحي الشيخ جراح

نظمت فعاليات شبابية فلسطينية إفطارًا جماعيًا في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة الذي يشهد مواجهات عنيفة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأقام النشطاء مائدة كبيرة للإفطار لأهالي الحي وسط حضور أعداد كبيرة من قوات الاحتلال.

وأقام المشاركون عقب الإفطار فعالية حاشدة، لتأكيد رفض محاولات سلطات الاحتلال تهجير السكان، بزعم ملكية جميعات استيطانية للأراضي المقام عليها الحي.

يذكر أن المواجهات في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة لا زالت متواصلة مع اقتراب موعد التهجير القسري الاسرائيلي، لعائلات مقدسية في حي الشيخ جراح من منازلهم مطلع الشهر المقبل، لصالح المستوطنين.

اندلعت المواجهات عقب اقتحام مجموعات من المستوطنين للحي ومنازله، تحت حماية قوات الاحتلال، فتصدى لهم أهالي الحي.

ويكمن خطر التهجير بحق 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، التي أصدرت مؤخرًا قرارات بطرد العائلات المقدسية من منازلها، لاسكان المستوطنين الصهانية.

وتستمر العائلات المقدسية بالفعاليات والتظاهرات الأسبوعية في الشيخ جراح، احتجاجًا على سياسة إخلاء المنازل وهدمها، والاستيطان في الحي. وفي الآونة الأخيرة، رفضت محكمة الاحتلال المركزية الاستئنافات التي تقدم بها طاقم الدفاع عن عائلات الشيخ جراح. وتسعى العائلات المقدسية اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.