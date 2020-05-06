ليحتفظ برونقه.. السعودية تنهي أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة

أنهى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلًا بقسم صيانة ثوب الكعبة المشرفة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

وبحسب المجمع، فإن هذا العمل يأتي ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة، كما يتم وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

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يشار إلى أن هذه الأعمال تتم بمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد بن محمد المنصوري، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.

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نبذة عن مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة

يذكر أن مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة هو الاسم الجديد لمصنع الكسوة بمكة المكرمة بعد صدور موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على تغيير الاسم في مايو 2017.

تأسيسه

أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمرًا بإنشاء دار خاصة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة في منتصف عام 1346هـ باقتراح من الشيخ عبد الرحمن مظهر حسين الانصاري، والذي كان أول مدير للمصنع، واستمر العمل في إنشاء كسوة الكعبة المشرفة إلى أن تم تجديد المصنع وتحديثه وافتتح في عام 1397هـ بأم الجود بمكة المكرمة، وزود بالآلات الحديث لتحضير النسيج وأحدث قسم للنسيج الآلي مع الإبقاء على أسلوب الإنتاج اليدوي لما له من قيمة فنية عالية.

أهداف مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

1- انتاج كسوة الكعبة والاعلام والشعارات.

2- تطوير عمليات الانتاج وتطوير الخدمات.

3- خدمة المجتمع من خلال المشاركات الخارجية والداخلية في الفعاليات والملتقيات.

4- انتاج هدية خادم الحرمين الشريفين لمفتاح باب الكعبة .

5- انتاج هدية خادم الحرمين الشريفين لمفتاح مقام ابراهيم.

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