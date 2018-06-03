متى ليلة القدر؟

أجمع علماء المسلمين على أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان

لقد أجمع علماء المسلمين على أنّ ليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتحديداً في ليالي الوتر، أي الليالي الفردية، (الواحد والعشرين، أو الثالث والعشرين، أو الخامس والعشرين، أو السابع والعشرين، أو التاسع والعشرين)، ولكن العلماء اختلفوا في تعيينها في ليلة محدّدة من تلك الليالي، فمنهم من قال بأنها في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ومنهم من قال أنّها في الواحد والعشرين، ومنهم من قال أنّها في الثالث والعشرين...إلخ، ومن العلماء من قالوا بأنّها متنقّلة بين تلك الليالي الفردية.

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