دعاء ليلة النصف من رمضان

هذه بعض الأدعية المستحبة في ليلة النصف من رمضان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وخير الدعاء بأذنه تعالي.

يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسعالمغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ، ومنتهى كل شكوى ، يا مقيل العثرات ، يا مجيب الدعوات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها . يا رباه يا سيداه يا مولاه، يا غاية رغبتاه، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد،ولا تشوه خلقي في النار –ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء الله . زيادة : اللهم يا مفرج كل هم ، يا منفس كل كرب،يا صاحب كل وحيد ، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب ، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل ،ومنجي موسى ومن معه أجمعين ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم ، الذي

تعتق فيه الرقاب ، وتغفر فيه الذنوب ، ما أخاف عسره ، وتسهل لي ما أخاف حزونته . يا غياثي عند كربتي ، ويا صاحبي عند شدتي، ويا عصمة الخائف المستجير، يا رازق البائس الفقير، يا مغيث المقهور الضرير، يا مطلق المكبل الأسير . ومخلص المسجون المكروب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وتجعل لي من جميع اموري فرجا ومخرجا ، ويسرا عاجلا، يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين ، وأشعر فيه قلبي إنابة المخلصين ، بأمنك يا أمان الخائفين .

ما هو دعاء نصف رمضان 2021 مكتوب مستجاب؟ ما هو دعاء نصف شهر رمضان 2021؟ ما هي ادعية منتصف شهر رمضان المبارك 1442؟ ما هو دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان؟

دعاء نصف رمضان 2021 مكتوب مستجاب

اللهم اجعلنا ممن صام الشهر، وأدرك ليلة القدر، وفاز بالثواب الجزيل والأجر، اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكرات، الآمنين في الغرفات، مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات، اللهم أعذنا من مُضلِّات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن."

دعاء شهر رمضان المبارك قصير

اَللّـهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءَةِ ايـاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

ادعية رمضان كريم

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك يا غاية الطالبين.

ادعية منتصف شهر رمضان المبارك 1442

اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا. اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا.

اللهم اهدِني فيه وسدِّدْني.

اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك.

اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان. اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول.

اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار.

اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم.

اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد.

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

اللهمَّ إنِّي أسألك في اليوم الخامس عشر من رمضان أن تغفر ذنبي وتطهر قلبي وأن تعفو عنِّي إنَّك أنت العفو الغفور. اللهمَّ إنِّي أسألك بقدرتك التي لجمت الشياطين في شهر رمضان أن تغفر لي ولوالديَّ وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

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