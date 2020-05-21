محمد صلاح يكشف عن مسلسله المفضل في رمضان 2020

في الوقت الذي يمضي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أيامه بعيدًا عن الملاعب بسبب الإغلاق المفروض في العالم للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بدأ المهاجم المصري بمتابعته أحد المسلسلات التي تبث طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وكشف صلاح، عن مسلسله المفضل في شهر رمضان من خلال "ستوري" نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

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وشارك صلاح مقطعًا من مسلسل "100 وش"، الذي يعرض على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، معربًا عن إعجابه بالمسلسل عبر إضافة أيموشن (قلب ووجه ضاحك).

​يذكر أن مسلسل "100 وش" حقق نجاحًا كبيرًا للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين، الذي يعرض حاليًا على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان.

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ومنذ عرض الحلقات الأولى من العمل جذب المشاهدين وأصبح "عمر وسكر" تريند يوميًا على "غوغل".