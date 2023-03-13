مخشي الكوسا يعتبر من المأكولات الشرقية، التي يفضّل الصغار والكبار بتناولها بشكل كبير، مذاقه لذيذ ومنظره رائع، بالإضافة إلى أنّ الكوسا له العديد من الفوائد لصحّة الجسم منها مدّ الجسم بالبروتينات، واليود، والزنك، والحديد، والكالسيوم وغيرها الكثير، ويعتبره البعض من الأكلات صعبة الإعداد كونه يحتاج إلى العديد من الخطوات في تحضيره.

طريقة تحضير مخشي الكوسا باللبن

مقادير مخشي الكوسا باللبن:

-15 حبة كوسا محفورة "أو حسب عدد الأشخاص"

حشوة اللحم:

- 800 غم لحمة عجل مفرومة بشكل ناعم

- بصلة كبيرة مفرومة بشكل ناعم

- 1 ملعقة صغيرة لكل من (فلفل أسود- بهار مشكل مطحون- ملح)

- 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

-1/4 كوب زيت

مقادير طبخ اللبن:

-1/2 1 كيلو لبن زبادي

-1 لتر ماء

-1 ملعقة كبيرة نشا

-1 ملعقة صغيرة ملح

-1 بياض بيض

-5 سن ثوم مهروس

-1/2 ملعقة صغيرة نعنع مجفف

للزينة:

- صنوبر مقلي

طريقة تحضير مخشي الكوسا باللبن:

- أولاص لعمل الحشوة قومي بوضع الزيت في قدر على النار ثم أضيفي البصلة وقلبيها وأضيفي إليها اللحمة والبهارات.

- ثم قلبي خليط اللحمة واتركيها لمدة 7دقائق أو حتى تجف ماء اللحمة ،ثم اتركيها جانباً لتبرد.

- ثم خذي ربع كمية اللحمة وضعيها جانباً.

- لتزيين طبق المخشي. تحشى حبات الكوسا بخليط اللحم حتى عنقها وتصف في طبق جانبي.

- لطبخ اللبن ضعي اللبن والنشا وبياض البيضة والملح في قدر عميق واخفقيها جميعًا بالمضرب اليدوي.

- ثم ضعي عليها الماء وضعي الخليط على النار استمري بتحريك اللبن حتى يبدأ بالغليان.

- ثم ضعي حبات الكوسا بهدوء في اللبن واتركيها في اللبن المغلي بدون تحريك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

- في طبق صغير اخلطي الثوم مع النعنع المجفف ثم اضيفيه الى اللبن واتركيه يغلي 5 دقائق أخرى.

- اسكبي مخشي الكوسا في أطباق التقديم، وزينيها باللحمة المفرومة المتبقية والصنوبر المقلي،قدميها مع الأرز بالشعيرية، وصحتين وعافية.

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