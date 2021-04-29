مسجد ديماوكوم الوردي.. تحفة فنية تخطف أنظار المصلين في الفلبين

يتجمع المسلمون في الفلبين خلال شهر رمضان المبارك في مسجد ديماوكوم أو المسجد الزهري الواقع في منطقة داتو سعودي امباتوان في مدينة ماجوينداناو.

ويحضر الأطفال فوانيسهم قبل القدوم الى المسجد لأداء الصلوات خلال شهر رمضان المبارك ملتزمين بالإجراءات الصحية المتبعة للحد من تفشي وباء "كورونا".

ويعود تاريخ بناء هذا المسجد إلى عام 2014 م، حيث تم تمويله من قبل رئيس بلدية المدينة الراحل "سامسودين ديماكوم؛ والذي كان مشهورًا باسم "العمدة الوردي"، وكان معروفًا بعشقه لهذا اللون الوردي، ولأنه كان يرى أن هذا اللون هو رمز للحب والسلام.

وقد صُبع المسجد باللون الوردي ليرمز إلى السلام والمحبة، وقد بني من قبل العمال المسيحيين ليرمز إلى التعايش بين الأديان.

ويرتبط هذا المسجد بشهر رمضان تحديدًا، حيث أن طقوس مسلمي أهل البلد في الشهر الكريم هي التجمع في المسجد مرتدين جميعهم الملابس الوردية، ويجلس الأطفال لتعلم القرآن الكريم على أرضيات المسجد تحيطهم جدرانه من الداخل والتي اكتست أيضًا بنفس اللون الوردي.