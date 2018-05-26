مسقعة على الطريقة اليونانية

للسفر سبع فوائد، ويبدو أننا بحاجة إلى إضافة الفائدة الثامنة، وهى تعلم وصفات طهو جديدة، تبقى راسخة فى الذهن، وفى كل مرة نقدمها نتذكر تفاصيل رحلة لا تُنسى.

هبة فهمى فى السطور التالية تبحر فى ذكرياتها لتخرج بأشهى الوصفات التى برعت فى تقديمها، وتذكرنا معها برحلة قامت بها إلى اليونان، وكيف تركت هذه الرحلة ذكريات جميلة أهمها وصفة «المسقعة اليونانى».

وقالت «هبة»: «اليونان بلد ممتع وشعبها مرح، كما أنهم بارعون فى الطهو، وخلال إحدى رحلاتى إلى هناك تناولت طبقا شهيا، يشبه المسقعة المصرية بإضافات يونانية خاصة، أعجبتنى الوصفة، وتعلمتها لأقدمها لأسرتى بعد العودة، وما زلت حتى الآن أسترجع ذكريات الرحلة فى كل مرة أقدم فيها طبق «المسقعة اليونانى».

مكونات المسقعة:

باذنجان رومى

لحم مفرى

حلقات من البطاطس

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل أخضر مُقطع

بهارات

بشاميل

صلصة طماطم

طريقة التحضير:

- أولاً يُقطع الباذنجان ويُقلى بالطريقة التقليدية لعمل المسقعة.

- يُجهز اللحم المفرى على النار بإضافة التوابل والبصل.

- يُجهز قليل من البشاميل ويترك جانباً.

- فى صينية طهو تُرص حلقات البطاطس أولاً، ثم تُرص طبقة من الباذنجان المقلى، ثم حلقات الطماطم والفلفل، ثم طبقة من اللحم المفرى المُجهز، وطبقة أخرى من الباذنجان، مع إضافة 2 ملعقة صلصلة وقليل من الماء والملح والفلفل.

- ترفع الصينية على النار حتى تمام النضج، وبعد ذلك تُضاف طبقة من البشاميل وتستكمل المسقعة عملية الطهو داخل الشوّاية حتى يتغير لونها إلى الذهبى الداكن.

- من مزايا هذه الوصفة أن حلقات البطاطس تمتص الزيت الموجود فى الباذنجان المقلى، ومن ثم لا تشعر بالحموضة أو الامتلاء بعد تناول المسقعة اليونانية.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

اكتشفي الفرق بين الباذنجان الأسود والباذنجان الأبيض

حضري سلطة الباذنجان والزبادي