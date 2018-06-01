5 مشروبات كفيلة بحرق الدهون إذا تناولتها على السحور

عصير البطيخ غني بالكثير من الأحماض والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع

يعاني الكثيرون زيادة كبيرة في الوزن خلال رمضان، وهو ما يجعله بحاجة للمساندة عبر إرشاده إلى ما يمكنه أن يرفع معدلات حرق السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات، وخلال السطور التالية، نوضح أبرز أنواع المشروبات التي يمكنها أن تؤدي هذه المهمة، وبخاصة إذا تم تناولها وقت السحور.

ـ النعناع: يساعد على الشعور بالشبع في نهار رمضان، حيث يحتوي على 80 سعرًا حراريًّا فقط، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن وسرعة الهضم، وهو مفيد جدًا للبشرة، والشعر، ويعالج بعض الأمراض.

ـ المياه: تساعد على تخليص الجسم من سموم، وتساعد على الشعور بالشبع وامتلاء البطن، وبالتالي تسهم في تكسير الدهون.

ـ عصير الأناناس: يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، وكمية كبيرة من الماء الذي يساعد على إنقاص الوزن، كما يحتوي على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع.

ـ عصير البطيخ: وهو غني بالكثير من الأحماض والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، يحتوي في 90 % من مكوناته على المياه، التي تساعد على الشعور بامتلاء البطن، كما أسلفنا.

ـ عصير الجزر: يساعد على حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة.

قد يعجبك أيضاً:

عصير الشمّام والبطيخ

عصير الليمون والنعناع للتخسيس

مشروب الخسّ والنعناع يؤخر الشيخوخة