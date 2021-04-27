تعتبر ملوخية الدجاج من أكثر الطبخات سهولة ولا تحتاج إلى الوقت الكثير لإعدادها، فهي من الطبخات التي تفيد ربة المنزل التي تحتاج الى تحضير سريع لوجبة لذيذة وبسيطة وخاصة العاملات،وهي أحد الخضروات الورقية المفيدة، نظرًا لاعتبارها مصدر جيد للألياف الغذائية وتحتوي على فيتامين (أ)، كما تعتبر أحد الأغذية الغنية بالحديد وتحتوى على قدر جيد من مضادات الأكسدة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل ملوخية بالدجاج:

ملوخية بالدجاج

مقادير ملوخية الدجاج:

-250 غرام من الملوخية الورق المفرومة ناعماً.

- دجاجة مقطعة إلى أربع قطع أو حسب الرغبة.

- نصف كوب من الأرز العادي ذي الحبة المتوسطة.

- حبة متوسطة من البندورة.

- خمسة فصوص من الثوم.

- ملعقتان من الشعيرية.

- بهارات دجاج.

- بهارات أرز.

- زيت نباتي.

- ورق غار.

ملح "حسب الرغبة".

طريقة تحضير ملوخية الدجاج:

- أولاً نقوم بغسل الملوخية جيداً ونتركها جانباً.

- ثم نقوم بغسل قطع الدجاج بالماء وننقعها في القليل من الخلّ وزيت الزيتون لفترة قصيرة.

- ثمّ نقوم بغسلها جيداً بواسطة الماء ونتركها جانباً لتتصفّى من الماء.

- نقوم بغسل الارز بالماء البارد عدة مرات ثم ننقعه في الماء الفاتر لمدة لا تقلّ عن ثلث ساعة.

- ثم نقوم بوضع ماء في وعاء للطهي على النار، ونضع فيه قطع الدجاج مع رشة ملح وورق الغار.

- ثم نتركها على النار حتى تغلي ونتخلص من الرغوة التي تتجمع على الوجه.

- بعد أن تغلي نصفي مرق الدجاج من أجل تحضير الملوخية.

- ثم نغسل قطع الدجاج ونعمل على تتبيلها ببهارات الدجاج الموجودة لدينا.

- ثم نضع مرقة الدجاج في وعاء الطهي للملوخية ونضيف إليها الملوخية المفرومة.

- ثم نتركها على نار عالية في البداية حتى تغلي.

- ثم نتخلص من الرغوة التي تتجمع على الوجه باستمرار.

- ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة ونقلي قطع الدجاج حتى تتحمر من الجهتين.

- ثم نضيف حبة البندورة فوق الملوخية ونضيف إليها الملح.

- ثم نضيف قطع الدجاج المحمر إليها ونخفف النار ونتركها تغلي قليلاً مع بعض. نقلي فصوص الثوم في الزيت الذي قلينا به الدجاج مسبقاً، ونضيفها إلى الملوخية.

- ثم نغطيها ونتركها جانباً.

- ونقوم بتنحضير الأرز من خلال غسله بالماء البارد جيداً.

- ثم نتركه حتى يتصفى من الماء، ثم نضيف إليه الملح وبهارات الدجاج.

- ثم نضع القليل من الزيت النباتي في وعاء الطهي، وبعد أن يسخن نقوم بقلي الشعيرية حتى يأخذ اللون البني.

- ثم نضيف الأرز ونحرك المكونات معاً.

- ثم نغمره بالماء ونتركه حتى يغلي على النار العالية، ثم نتركه على النار الهادئة حتى ينضج، وصحتين وعافية.

قد يعجبك أيضاً:

5 فوائد ذهبية لتناول الملوخية