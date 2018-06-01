مجموعة من النصائح لنجتاز صوم رمضان بسهولة

ها هو شهر رمضان قد حلّ، ومعه الصيام اليومي الذي يستمر من مطلع الفجر إلى الغروب. ليس من السهل على الجميع التعامل مع الصيام ومع التغييرات في روتين اليوم والتغذية.



لذلك، جمعنا لكم عددا من النصائح التي بإمكانها أن تهوّن على الصائمين..

د. عودة الحين – مختص طب العائلة، مرشد سريري في قسم طب العائلة في جامعة تل أبيب، طبيب سكري، طبيب اضطرابات التركيز والانتباه لدى الأطفال والبالغين، مستشار إقلاع عن التدخين.

طرق بسيطة لتدريب الطفل على الصيام

ها قد بدأ شهر رمضان المقدس لدى المسلمين، وهو يشمل عدّة عادات، فروض وممنوعات، حيث يعتبر أبرزها فرض الصوم الذي يستمر منذ ساعات مطلع الفجر وحتى غروب الشمس. علما أنه من المتبع في بعض الأحيان، خلال ساعات المساء والليل، تناول كميات كبيرة من الطعام، والذي غالبا ما يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

بصورة طبيعية، فإن الامتناع لساعات طويلة عن تناول الطعام والماء، ليس بالأمر السهل، ويكون الصوم – في كثير من الأحيان – مصحوبا بشعور غير لطيف، التعب، الظمأ (العطش) والجوع.

إذاً، كيف بالإمكان التعامل مع الصوم الطويل؟ كيف بالإمكان "استغلال" هذه الفترة لأغراض صحية؟ إليكم عددا من النصائح التي من شانها أن تخفف عن الصائمين:

- تناول وجبة مبكرة (السحور): بالإمكان الاستيقاظ مبكرا جدا (قبل الوقت الذي يعتبر بداية اليوم والفجر) وتناول وجبة مغذية وجيدة، غنية بالبروتينات والألياف الغذائية. من شأن وجبة من هذا النوع أن تساعد الشخص بالشعور بحالة من الشبع لفترة أطول خلال الصوم.

- تقليل كمية الكافيين في الجسم: من المحبذ الحدّ من استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل شهر رمضان بعدة أيام، وخلال الشهر، وذلك بسبب مميّزات الكافيين الذي يعتبر مدرّاً للبول ومن شأنه أن يسبب الجفاف خلال الصوم، وكذلك من أجل الحد من تأثير قلّته في الجسم خلال أيام الصوم نفسه.

5 خطوات لتحفيز الطفل على الصيام دون إجباره

المكمّلات الغذائية خلال الصوم، لا يحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن بالكميات اللازمة، ولذلك من المفضل أحيانا المساعدة بسدّ النقص من خلال المكملات الغذائية. من شأن تناول المولتيفيتامين، ذي التركيبة الشاملة والمتوازنة، مثل تسينتروم، أن يساهم في تقوية الجسم وسدّ النقص.

- شرب الكثير من الماء: من المفضل شرب كمية كافية من الماء، لكن على مراحل وبكميات صغيرة وفي أحيان متقاربة، من أجل منح الجسم كمية السوائل الكافية التي يحتاج إليها، والامتناع عن شرب كمية كبيرة خلال وقت قصير. كذلك، يجب تفادي شرب الماء بكميات كبيرة عند انتهاء الصوم، من أجل الحفاظ على مستوى الحامضية في المعدة لغرض هضم الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، من المحبذ الامتناع عن شرب المشروبات المحلّاة والغازية خلال فترة الصوم، والتركيز على الماء فحسب (بالإمكان إضافة الليمون للماء من أجل إضافة تشويق ومذاق متنوع).