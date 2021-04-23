منشور 23 نيسان / أبريل 2021 - 12:49 نيللي كريم كلمات دالة:نيللي كريممقلب نيللي كريمخمس نجومبرنامج خمس نجوم تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تركيا.. فرار مؤسس شركة عملات مشفرة بملياري دولار نيللي كريم ضحية برنامج خمس نجوم! شمس الكويتية "الأنبياء لم يكونوا معصومين عن الخطأ"..وهذه قصتي مع أزواجي! إسرائيل تُسلم جثمان طفل فلسطيني لذويه بعد احتجازه 3 سنوات لبنان والأمل الذي لا شفاء منه! Loading content ...