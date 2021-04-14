منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 12:31 هيفاء وهبي كلمات دالة:هيفاء وهبيهيفاء خمس نجومبرنامج خمس نجوم تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند هيفاء وهبي تنهار بسبب مقلب خمس نجوم..فيديو! إنهيار هيفاء وهبي بسبب مقلب حادث أحمد فهمي ومحمد الشرنوبي! تقارير: استهداف قاعدة سرية للموساد في شمال العراق شريهان تطل بعد 20 عاماً من الغياب بإعلان راقص أظهر الحادث الذي تعرضت له! رئيس الوزراء السوداني يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع ثلاثي حول سد النهضة Loading content ...